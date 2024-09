Amianto in Friuli-Venezia Giulia, entro il 2026 mappatura completa

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha intrapreso un percorso ambizioso per affrontare in modo sistematico e definitivo la questione dell’amianto sul territorio. L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha annunciato che entro il 2026 sarà completata la mappatura della presenza di manufatti contenenti amianto in tutta la regione. Questo importante progetto rappresenta uno degli interventi chiave del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e amianto approvato nel 2023, rafforzato da risorse dedicate per 750.000 euro nel triennio 2024-2026.

Mappatura del territorio con droni e immagini ad alta definizione

Una delle principali innovazioni introdotte in questo progetto è l’uso di droni per mappare le coperture in cemento-amianto. Grazie a questo sistema avanzato, che utilizza immagini ad alta definizione, sono state registrate circa 17.000 segnalazioni. Il progetto, inizialmente previsto per 25 comuni, ha visto un’estensione a ulteriori 5 comuni nel 2023, con un aumento significativo degli smaltimenti di manufatti ammalorati, incrementati di venti volte. Questo risultato ha spinto l’amministrazione a proseguire con la mappatura su tutta la regione.

Il ruolo di Arpa Fvg e il portale sull’amianto

L’Arpa Fvg ha pubblicato una nuova sezione sul proprio sito web dedicata all’amianto, che diventa un punto di riferimento per cittadini, imprese e amministrazioni. La piattaforma fornisce informazioni dettagliate su come identificare i materiali contenenti amianto, le procedure per le segnalazioni, la bonifica e l’andamento delle rimozioni sul territorio. Inoltre, per migliorare la propria capacità di intervento, Arpa ha destinato due figure professionali specifiche alla gestione della questione amianto, rafforzando così il proprio impegno nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica.

Finanziamenti e risultati concreti

Nel periodo tra il 2017 e il 2023, la Regione ha erogato 18,5 milioni di euro per la bonifica dell’amianto, processando un totale di 5.503 domande da parte di comuni, privati e imprese. Grazie a questi contributi, interventi cruciali sono stati realizzati in strutture strategiche come scuole, ospedali e altri edifici pubblici, contribuendo a ridurre significativamente la presenza di amianto sul territorio.

Sensibilizzazione e promozione della cultura della prevenzione

Oltre alle operazioni di bonifica, l’amministrazione regionale punta a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’amianto. La cultura della prevenzione viene promossa attraverso campagne di informazione, supportate da dati scientifici e dall’attività congiunta di Regione e Arpa Fvg. L’obiettivo è garantire una conoscenza diffusa e consapevole delle procedure di segnalazione e delle normative per la corretta gestione del materiale.

