Sabato 12 e domenica 13 ottobre si svolgerà la manifestazione “Via della Biodiversità” a Tolmezzo, un evento che si inserisce nel contesto della rassegna “Il Filo dei Sapori”. Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per scoprire la profondità del legame tra agricoltura e natura, sottolineando quanto sia essenziale la biodiversità per la vita quotidiana. In un mondo sempre più urbanizzato e tecnologico, è fondamentale riscoprire e valorizzare le risorse naturali che il nostro territorio offre.

La manifestazione si svolgerà lungo via Cavour, dove i visitatori potranno esplorare la biodiversità attraverso una serie di laboratori, giochi, esposizioni e presentazioni. Sarà un’occasione unica per avvicinare grandi e piccini a tematiche importanti, attraverso un approccio educativo e interattivo.

Un programma ricco di attività

Nei due giorni di eventi, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a diverse attività sensoriali dedicate alla scoperta della biodiversità del Friuli Venezia Giulia. Gli orari delle attività sensoriali sono programmati per le 10 e le 14, mentre un laboratorio interattivo sulla classificazione degli organismi si svolgerà alle 11 e alle 15. Per i più piccoli, ci saranno momenti di gioco e narrazione con favole, poesie e indovinelli, previsti per le 12 e le 18.

Una delle attività più attese è la presentazione del romanzo “La macchina del tempo profondo” di Corrado Venturini, geologo e divulgatore scientifico, che avrà luogo sabato alle 16 presso la Biblioteca Civica “A. Pittoni”. Inoltre, non mancherà una mostra a cura di ERSA FVG che metterà in risalto le varietà ortofrutticole autoctone della regione, testimoniando la ricchezza della biodiversità locale.

Promuovere cultura e sostenibilità

La “Via della Biodiversità” non è solo un evento dedicato alla natura, ma è anche parte integrante de “Il Filo dei Sapori”, che celebra la cultura gastronomica del Friuli Venezia Giulia. Con il patrocinio della Città di Tolmezzo e il supporto di vari enti, tra cui PromoTurismo FVG e Camera di Commercio Pordenone-Udine, l’iniziativa prevede una serie di appuntamenti che uniscono cultura e gastronomia.

I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a mercati contadini, degustazioni tematiche, spettacoli e laboratori. Sarà un viaggio attraverso i sapori del territorio, dove il cibo diventa veicolo di cultura e sostenibilità. La sinergia tra agricoltura e biodiversità si traduce in una maggiore consapevolezza e rispetto per le risorse naturali, un tema cruciale in un’epoca di sfide ambientali.

La collaborazione tra enti e associazioni

Il successo della “Via della Biodiversità” è frutto della collaborazione tra vari enti e associazioni che operano nel settore della biodiversità. Tra i partecipanti ci sono il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, l’associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia (Astore-Fvg), e il Parco Naturale Dolomiti Friulane. Queste realtà sono impegnate nella conservazione e promozione della biodiversità, contribuendo a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della sostenibilità e della protezione dell’ambiente.

La Comunità di Montagna della Carnia, che ha ideato la manifestazione nel 2014, sottolinea come la biodiversità non sia solo una risorsa naturale, ma un elemento fondamentale per il benessere umano. Attraverso la conoscenza e il rispetto delle diverse specie vegetali e animali, possiamo comprendere il nostro posto nel mondo e l’impatto delle nostre azioni sull’ecosistema.

Un invito alla scoperta

La “Via della Biodiversità” rappresenta un’importante opportunità per scoprire e celebrare la ricchezza naturale del Friuli Venezia Giulia. Con un programma ricco e variegato, l’evento invita tutti a partecipare attivamente, diventando parte di un percorso di educazione e sensibilizzazione. Non è solo una manifestazione, ma un vero e proprio viaggio nella conoscenza della natura, un invito a riflettere sul nostro ruolo nella conservazione delle risorse naturali e nella promozione della sostenibilità.

Vi aspettiamo a Tolmezzo il 12 e 13 ottobre per un weekend indimenticabile, all’insegna della biodiversità, della cultura e del buon cibo!

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook