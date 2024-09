Le sagre di ottobre 2024 in Friuli-Venezia Giulia

Con l’arrivo dell’autunno, il Friuli-Venezia Giulia si trasforma in un palcoscenico di colori e sapori, accogliendo una serie di eventi che celebrano la gastronomia, la cultura e le tradizioni locali. Durante il mese di ottobre, le sagre diventano il cuore pulsante della regione, trasformando borghi e città in vivaci centri di festa. Questa è l’occasione perfetta per residenti e visitatori di scoprire le peculiarità di un territorio ricco di storia e autenticità. Scopriamo insieme alcune delle sagre più affascinanti da non perdere.

La Sagra del Baccalà

Dal 28 settembre al 14 ottobre, Ghirano di Prata di Pordenone si consacra come la capitale del baccalà con la tradizionale Sagra del Baccalà. Questa manifestazione non è solo un’opportunità per gustare questo piatto tipico preparato in molteplici varianti, ma anche un ricco programma di eventi. Spettacoli musicali, serate di ballo e attività sportive si intrecciano con incontri dedicati alla salute. La sagra è un appuntamento perfetto per chi ama la cucina sostanziosa e il piacere di condividere momenti conviviali con amici e familiari.

La sagra del Rosario: tradizione e divertimento

A Caneva, in provincia di Pordenone, si celebra la Sagra del Rosario dal 5 al 7 ottobre. Originariamente fondata negli anni ‘50 in onore della Madonna del Rosario, questa festa è oggi un mix affascinante di tradizione e divertimento. Le celebrazioni religiose si alternano a eventi come la degustazione di stinco di maiale, raduni di auto d’epoca e serate musicali. Non mancano giochi popolari e abbondanti quantità di spritz, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

La Fiera di Santa Giustina

Dal 5 al 7 ottobre, la città fortezza di Palmanova, in provincia di Udine, ospita la Fiera di Santa Giustina. Questo evento rappresenta un’importante occasione per immergersi nella cultura friulana, con mercatini, esposizioni di prodotti tipici, un luna park e concerti. La fiera è concepita per tutte le età e offre eventi culturali e sportivi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza. È un’ottima opportunità per scoprire le tradizioni locali e assaporare i prodotti del territorio.

La Festa delle Castagne

A Montenars, dal 6 al 14 ottobre, si svolge la Festa delle Castagne, un evento dedicato al frutto simbolo dell’autunno. Questa manifestazione, che si sviluppa su due weekend, invita i visitatori a partecipare a camminate guidate nei sentieri locali, raccogliendo castagne e esplorando i boschi circostanti. Gli stand gastronomici offrono ricette irresistibili a base di castagne, mentre mercatini di artigianato e dimostrazioni di intaglio del legno completano l’esperienza. Questo evento è un vero inno alla natura e alla tradizione culinaria locale.

La Fagre da las Masanètes: un viaggio nei sapori del mare

Dal 12 al 21 ottobre, Villaorba di Basiliano ospita la Sagre da las Masanètes, dove la cucina a base di pesce regna sovrana. Qui, piatti come baccalà, seppie in umido, sardelle indorate e calamari sono preparati secondo antiche ricette locali, offrendo un affascinante viaggio nei sapori del mare. Oltre alla gastronomia, la sagra propone intrattenimenti musicali e teatrali, rendendo ogni serata un’esperienza indimenticabile per gli amanti della buona cucina.

La Fiera di Santa Elisabetta

Infine, dal 16 al 19 novembre, Romans d’Isonzo celebra la 185ª Fiera di Santa Elisabetta, uno degli eventi più attesi della provincia di Gorizia. Nata nel 1834 come mercato agricolo, la fiera si è evoluta nel tempo, diventando una manifestazione ricca di tradizioni popolari. Mostre di animali, concorsi di bovini e l’iconica pesatura dei tacchini giganti rendono questa fiera unica. Durante i giorni dell’evento, il tacchino diventa il piatto principale, accompagnato da spettacoli, giostre e attività culturali.

Il Friuli-Venezia Giulia: un territorio da scoprire

Queste sagre rappresentano solo una piccola parte dell’offerta autunnale del Friuli-Venezia Giulia, una regione che sa come accogliere e sorprendere. Partecipare a questi eventi significa immergersi nella genuinità delle tradizioni e nella qualità della gastronomia locale. Concludendo, ottobre è un mese imperdibile per scoprire i sapori e le tradizioni di una terra che ha molto da offrire. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere l’anima autentica di questa meravigliosa regione!

