160 opportunità di lavoro al recruiting day di Tricesimo

Il 30 ottobre 2024, presso il castello di Tricesimo, si terrà il nuovo recruiting day organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Tricesimo e l’agenzia interinale Manpower. Durante l’evento, 14 aziende locali offriranno ben 160 posti di lavoro in diversi settori, tra cui impiegatizio, produzione, servizi e ristorazione.

L’assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, ha ribadito l’importanza di puntare sulle persone per favorire la competitività e la sostenibilità: «La nostra arma vincente è il territorio. Mettere in rete imprese e persone è la chiave per creare un’osmosi virtuosa tra aziende e chi cerca lavoro».

Come candidarsi per partecipare

Per candidarsi a uno dei posti disponibili, è necessario inviare il proprio curriculum vitae online entro martedì 22 ottobre 2024. Gli interessati possono accedere al portale web e scegliere l’azienda di interesse. Chi desidera proporre la propria candidatura a più aziende, dovrà ripetere la procedura per ogni impresa. Una preselezione sarà effettuata per individuare i candidati più idonei, che riceveranno conferma via email tra il 23 e il 29 ottobre.

Le aziende partecipanti

Sono 14 le imprese che parteciperanno al recruiting day coprono un’ampia gamma di settori. Tra di esse figurano realtà locali di rilievo come:

Alping Italia di Pavia di Udine

di Pavia di Udine Co.Me.Fri/Costruzioni Meccaniche Friulane di Magnano in Riviera

di Magnano in Riviera Despar-Aspiag Service di Udine

di Udine Rizzani De Eccher di Pozzuolo del Friuli

di Pozzuolo del Friuli Roadhouse di Tavagnacco

Queste aziende rappresentano una grande opportunità per chi è in cerca di lavoro, grazie alla diversificazione delle posizioni offerte e alla loro solidità nel tessuto economico regionale.

Friuli-Venezia Giulia, un esempio di occupazione in crescita

Durante la presentazione, l’assessore Rosolen ha sottolineato i risultati straordinari raggiunti dalla regione in termini di occupazione. Il 70,2% della popolazione è attualmente impiegato, con un tasso di disoccupazione del 3,4%, uno dei più bassi a livello nazionale. Particolarmente significativo è anche il tasso di occupazione femminile, che si attesta all’11,3%, secondo solo alla Provincia di Trento.

Un sistema virtuoso per il lavoro

L’evento di Tricesimo si inserisce in un progetto più ampio, volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nel solo 2024, sono stati organizzati 30 recruiting day, con altri 18 eventi previsti entro la fine dell’anno. Questo sistema integrato, che coinvolge i Centri per l’impiego, le agenzie interinali e il mondo della formazione, punta a creare un ambiente favorevole tanto per i lavoratori quanto per le imprese, offrendo formazione a 360 gradi e supporto a diverse categorie sociali, come giovani e persone con disabilità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook