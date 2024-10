Bilancio consolidato 2023, la regione FVG cresce dell’81,83%

Il bilancio consolidato della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il 2023 ha registrato un notevole incremento dell’utile dell’81,83% rispetto all’anno precedente. L’importo complessivo raggiunge la cifra di 1,177 miliardi di euro, un risultato significativo dovuto principalmente ai maggiori proventi da tributi e alla riduzione delle passività pregresse.

Maggiori entrate da tributi e riduzione delle passività

Secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, durante la seduta del Consiglio regionale, questo risultato positivo è strettamente collegato a una variazione in aumento nei proventi derivanti da tributi e a una gestione oculata delle passività della Regione. L’utile della capogruppo Regione ha registrato un incremento dell’87,32%, dimostrando un miglioramento complessivo della gestione economica.

Variazioni nel perimetro del bilancio consolidato

L’assessore Zilli ha inoltre illustrato alcune modifiche nell’area di consolidamento del bilancio. Tra le variazioni più rilevanti figura l’ingresso della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, che entra a far parte del perimetro consolidato, mentre Aineva e Associazione Teatro Pordenone ne sono state escluse. Inoltre, è importante notare che, secondo la normativa nazionale, gli enti del settore sanitario sono esclusi dal bilancio consolidato della Regione, ma inclusi nel bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, con termini e modalità di approvazione differenti.

Struttura complessa del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato 2023 si presenta come un sistema complesso, composto da una serie di soggetti che orbitano attorno alla Regione capogruppo. In particolare, il bilancio coinvolge 31 entità, tra cui 3 gruppi intermedi, guidati rispettivamente da Friulia, PromoTurismoFVG e Società Autostrade Alto Adriatico. Quest’ultima ha acquisito, nel corso del 2023, Autovie Venete Spa, che in precedenza era controllata da Friulia.

Impatto positivo per la Regione

L’incremento dell’utile del bilancio consolidato rappresenta un importante segnale della capacità della Regione Friuli-Venezia Giulia di gestire in modo efficiente le proprie risorse e di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle entrate fiscali. Grazie a una maggiore attenzione alla gestione delle passività e all’inclusione di nuovi soggetti nell’area di consolidamento, la Regione ha consolidato la propria posizione finanziaria, garantendo una base solida per affrontare le sfide future.

