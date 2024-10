Castelli Aperti FVG: Santa Margherita del Gruagno in festa

Questo weekend, il 5 e 6 ottobre 2024, il suggestivo borgo di Santa Margherita del Gruagno, situato nel comune di Moruzzo (UD), aprirà le sue porte per l’evento “Castelli Aperti FVG”. Dopo il grande successo della scorsa edizione primaverile, il borgo medievale è pronto ad accogliere visitatori in cerca di storia, musica e tradizioni. Questa manifestazione, organizzata dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, offre un’opportunità imperdibile per esplorare uno dei luoghi più affascinanti delle colline friulane, ricco di storia che risale al 762 d.C..

Scoprire la storia

Durante il weekend, i visitatori potranno immergersi nella storia millenaria di Santa Margherita del Gruagno, con la possibilità di visitare la Pieve di Santa Margherita e la sua cripta dedicata a Santa Sabida, risalente a prima dell’VIII secolo. Il percorso storico include anche la cinta muraria e la Torre Porta, recentemente restaurata dall’impresa Clocc’s. Questi elementi offrono uno spaccato unico della vita medievale, facendo rivivere l’atmosfera di un’epoca lontana. Inoltre, su prenotazione, sarà possibile visitare il meraviglioso giardino di Villa Miramonte, un angolo di tranquillità e bellezza.

Eventi culturali e storici

Il programma di “Castelli Aperti FVG” include una serie di eventi culturali e storici di grande interesse. Sabato 5 ottobre, alle 18:00, sarà letta il Diploma di Ottone II del 983 d.C., un documento storico di grande rilevanza per il Friuli, che confermava il castello del Gruagno al Patriarca di Aquileia. Questo evento non solo illuminerà il pubblico sulla storia locale, ma contribuirà anche a far comprendere l’importanza di Santa Margherita nel contesto storico più ampio.

Domenica 6 ottobre, il convegno storico “Amore e guerra nell’Europa del ‘500” si svolgerà alle 11:00, curato dall’International Committee Romeo and Juliet in Friuli APS. Questo incontro esplorerà le relazioni tra storia, cultura e leggende locali, offrendo un’analisi affascinante delle dinamiche sociali e politiche del tempo. In seguito, alle 16:30, ci sarà un “Salotto medievale” con l’architetto Roberto Pirzio Biroli di Brazzà, che condividerà storie e curiosità legate al borgo.

Intrattenimenti e degustazioni

Il weekend sarà caratterizzato anche da intrattenimenti dal vivo, con musica itinerante medievale eseguita dal gruppo Sine Tempore. I visitatori avranno l’opportunità di vivere in prima persona scene di vita quotidiana medievale, partecipando a dimostrazioni didattiche sulle tecniche di combattimento e assaporando i prodotti tipici del territorio. La Società Agricola “Borgo Sant’Andrea” e l’Azienda vinicola “Colutta Giorgio” offriranno degustazioni delle loro prelibatezze, permettendo ai partecipanti di assaporare i gusti del Friuli.

Inoltre, sabato alle 18:30, si svolgerà un Viaggio storico-musicale sui luoghi di Giulietta e Romeo in Friuli, uno spettacolo affascinante a cura di Gregorio Grasselli, accompagnato dal M° Camilla Solito e dal M° Gabriele Saro. Questo evento è un’opportunità unica per immergersi nella narrativa che ha ispirato così tante generazioni.

Un’esperienza unica

Santa Margherita del Gruagno rappresenta un crocevia di arte, storia e natura. Le visite alla Pieve, alla cripta millenaria e ai giardini circostanti, unite alla possibilità di esplorare la recentemente restaurata Torre Porta, faranno di questo evento un viaggio imperdibile nel cuore della storia friulana. Non è prevista alcuna prenotazione per le visite guidate del borgo, mentre per il giardino di Villa Miramonte è possibile prenotare scrivendo a info@cloccs.com.

Orari delle visite guidate

Le visite guidate del Borgo e della Pieve si svolgeranno secondo il seguente programma:

Sabato 5 ottobre : ore 15, 16, 17, 18

: ore 15, 16, 17, 18 Domenica 6 ottobre: ore 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di Santa Margherita del Gruagno all’indirizzo www.borgodelgruagno.it. Non perdere l’occasione di vivere un weekend all’insegna della storia, della cultura e delle tradizioni in uno dei luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia!

