Udine lancia il nuovo sito comunale: servizi digitali a portata di clic

UDINE – Martedì 1° ottobre, nella suggestiva cornice di Sala Ajace, il Comune di Udine ha presentato il suo nuovo sito web istituzionale. Questo progetto rappresenta un’importante svolta per la digitalizzazione dei servizi comunali, ponendo al centro l’esperienza degli utenti e semplificando il rapporto tra cittadini e amministrazione. Grazie a questa piattaforma innovativa, il Comune punta a migliorare l’accessibilità e l’efficienza delle sue funzioni online.

Un portale unico per tutti i servizi

Una delle novità principali del nuovo sito è la centralizzazione di tutte le funzionalità. In passato, i cittadini dovevano accedere a diverse piattaforme per usufruire dei servizi comunali. Ora, invece, tutto è raccolto in un unico sito web, garantendo maggiore semplicità e fruibilità. Dalle informazioni sugli uffici comunali fino alle procedure per segnalare disservizi, il portale permette di accedere facilmente a ogni aspetto dell’amministrazione.

Questo cambiamento è parte di un progetto da 167 mila euro, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e conforme alle linee guida di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). L’obiettivo? Migliorare l’interazione tra cittadini e Comune, semplificando l’accesso ai servizi e garantendo un’esperienza online più intuitiva.

Servizi digitali più accessibili e organizzati

La nuova piattaforma punta a facilitare l’uso dei servizi online, eliminando la necessità di accedere a diversi siti separati. Ora, cliccando sulla sezione “Servizi”, gli utenti possono accedere a un elenco completo di tutte le funzionalità digitali, che sono organizzate in maniera razionale e suddivise per argomento e tipologia.

Inoltre, sono stati introdotti filtri di ricerca avanzati e la possibilità di cercare tramite parole chiave, migliorando la navigabilità del sito. Per agevolare ulteriormente i cittadini, è stata semplificata anche la procedura di registrazione: tramite l’accesso con SPID, sarà possibile monitorare in tempo reale lo stato di ogni richiesta, permettendo di seguire i progressi delle proprie pratiche direttamente dal sito.

Un’interfaccia moderna e intuitiva

Oltre a una maggiore funzionalità, il nuovo sito web è stato progettato con un’attenzione particolare alla facilità d’uso. L’interfaccia è moderna e pensata per essere intuitiva, con menu semplici e pagine ben strutturate. Ogni servizio include una descrizione dettagliata con le informazioni necessarie, come chi può usufruirne, i documenti richiesti e i tempi di risposta.

Questo approccio punta a rendere il sito accessibile non solo ai cittadini più esperti di tecnologia, ma anche a chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali. Inoltre, la piattaforma è stata ottimizzata per funzionare al meglio anche su dispositivi mobili, permettendo ai cittadini di accedere ai servizi comunali direttamente da smartphone e tablet.

Segnalazioni più semplici e immediate

Tra le funzionalità più apprezzate, vi è il nuovo servizio di segnalazione dei disservizi, che sarà attivo dal 15 ottobre. Grazie a questa innovazione, i cittadini potranno segnalare problemi sul territorio in modo più rapido e preciso, selezionando una categoria specifica e geolocalizzando la problematica direttamente all’interno del sito.

Il processo di segnalazione è stato profondamente rivisto: ogni cittadino registrato con SPID potrà seguire lo stato della propria segnalazione, dalla presa in carico fino alla risoluzione. Questo sistema garantirà una comunicazione più trasparente e diretta tra i cittadini e gli uffici comunali, consentendo al Comune di organizzare interventi mirati e tempestivi.

Una piattaforma in continua evoluzione

Sebbene il nuovo sito sia già attivo, il percorso di digitalizzazione del Comune di Udine non si ferma qui. Nei prossimi mesi, altri servizi verranno migrati alla nuova piattaforma, garantendo una copertura sempre più ampia delle funzionalità online. Al momento, sono disponibili 6 servizi obbligatori richiesti da AgID, a cui si aggiungono circa 15 servizi supplementari. L’obiettivo è che tutti i servizi siano completamente integrati entro la fine dell’anno.

Conclusioni: un sito al servizio dei cittadini

Il nuovo sito web del Comune di Udine rappresenta un passo avanti fondamentale nell’innovazione digitale dell’amministrazione locale. Come sottolineato dall’assessore alla smart city e innovazione digitale Gea Arcella, il sito non è solo uno strumento tecnologico, ma un mezzo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, facilitando il dialogo con l’amministrazione e l’accesso ai servizi.

Con una grafica più pulita, un’organizzazione più chiara e un’attenzione costante ai bisogni della comunità, il nuovo portale è destinato a diventare un punto di riferimento per i cittadini di Udine, un esempio concreto di come la tecnologia possa semplificare la vita quotidiana.

