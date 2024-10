Occhio al Sole!, la prevenzione sanitaria comincia dalle scuole del FVG

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha lanciato un’importante iniziativa educativa, “Occhio al Sole! Buone pratiche per stare bene all’aria aperta”, che mira a promuovere la cultura della prevenzione tra i giovani. Il progetto, che si rivolge agli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, vuole sensibilizzare le nuove generazioni a comportamenti sani e corretti, specialmente riguardo alla prevenzione delle malattie della pelle.

Un’alleanza tra scuola, sanità, istituzioni e partner

Alla base del progetto c’è una collaborazione tra diversi attori: il sistema sanitario, il mondo dell’istruzione e le istituzioni locali. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con Fondosviluppo FVG, il Museo della Scienza Immaginario Scientifico e con il patrocinio delle Università di Trieste e di Udine. Il progetto coinvolgerà oltre 10mila studenti in attività partecipative, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita salutare fin dalla giovane età.

L’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen ha elogiato la sinergia tra Fondosviluppo FVG e Immaginario Scientifico, sottolineando come questa collaborazione abbia dato vita a un progetto educativo concreto, in grado di portare nelle scuole non solo informazioni sanitarie, ma anche un modello di orientamento per i giovani. “La presenza delle Università di Trieste e Udine testimonia il valore di questo modello educativo, che unisce prevenzione e orientamento scolastico”, ha dichiarato Rosolen durante la presentazione del progetto.

La scuola come fulcro della prevenzione

L’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha evidenziato il ruolo cruciale della scuola come luogo ideale per insegnare la cultura della prevenzione. “Le buone abitudini di salute, purtroppo, si sono affievolite nel tempo”, ha affermato Riccardi, sottolineando che una maggiore consapevolezza tra i giovani può avere un impatto positivo sulla capacità del sistema sanitario di rispondere ai bisogni di salute della collettività.

“Occhio al Sole!” si pone come un progetto fondamentale per il benessere delle future generazioni, non solo educando i ragazzi a comportamenti corretti, ma anche favorendo l’interazione tra scuola, sanità e istituzioni per garantire una crescita equilibrata e informata.

