Il progetto ‘Aura’ dell’UniTS Racing Team, tra innovazione e sostenibilità

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha visitato in anteprima la monoposto elettrica “Aura”, frutto del lavoro degli studenti dell’Università di Trieste, dimostrando il grande potenziale che il progetto rappresenta non solo in termini di innovazione tecnologica, ma anche come esempio di sostenibilità ambientale. Questo progetto, nato all’interno dell’UniTS Racing Team, segna un importante passo in avanti per l’ateneo giuliano e per la promozione di nuove competenze in ambito ecologico e ingegneristico.

“Aura”, esempio di innovazione e sostenibilità

Il veicolo elettrico “Aura”, progettato e costruito da un gruppo di studenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, è un capolavoro di design e ingegneria sostenibile. L’auto ha recentemente partecipato alla competizione internazionale di design ingegneristico Formula SAE, ottenendo il prestigioso Premio SKF per la Sostenibilità a 360 gradi. Tra le caratteristiche più innovative di “Aura”, spicca l’uso della fibra di lino al posto della tradizionale fibra di carbonio, riducendo così l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Una piattaforma per nuove professioni

Durante la visita, Scoccimarro ha sottolineato l’importanza del progetto nel formare nuove professionalità nel campo della transizione ecologica. Ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per i nostri giovani, che dimostrano di saper coniugare la teoria appresa in aula con attività pratiche che guardano al futuro della mobilità sostenibile“. Il progetto, infatti, non solo contribuisce alla formazione accademica degli studenti, ma li mette in diretto contatto con il mondo delle imprese e del sistema universitario.

La presentazione ufficiale alla Barcolana 2024

Il prossimo 5 ottobre, l’auto elettrica “Aura” sarà presentata ufficialmente al pubblico durante la Barcolana 2024, nell’ambito del villaggio espositivo allestito in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste. Lo stand dell’Università di Trieste offrirà ai visitatori la possibilità di vedere da vicino questa innovativa vettura e scoprire i dettagli tecnici che la rendono un modello di sostenibilità e innovazione. Scoccimarro ha invitato il pubblico a visitare lo stand, dichiarando: “È un’opportunità unica per vedere da vicino un progetto che ha saputo unire tecnologia e rispetto per l’ambiente. Questa edizione della Barcolana non sarà solo dedicata alle barche a vela, ma vedrà anche l’esposizione di un’auto elettrica unica nel suo genere”.

Un progetto che guarda al futuro

Con “Aura”, l’UniTS Racing Team ha dimostrato che la collaborazione tra diverse facoltà e l’impegno degli studenti possono generare soluzioni innovative che guardano al futuro della mobilità elettrica e della transizione energetica. Il supporto della Regione e l’interesse verso progetti come questo segnano un passo importante verso la sostenibilità e la formazione di nuove competenze, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook