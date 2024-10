Il meteo del weekend in Friuli-Venezia Giulia: piogge sabato, sole domenica

Un fine settimana caratterizzato da una fase di transizione meteorologica attende il Friuli-Venezia Giulia. Sabato 5 ottobre vedrà le ultime influenze della depressione, con piogge residue e Bora moderata sulla costa, mentre domenica 6 ottobre porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature in aumento.

Sabato 5 ottobre, cieli nuvolosi e piogge residue

Il sabato sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge sparse, generalmente deboli o localmente moderate. Sopra i 1800 metri si prevede anche la prima neve della stagione, un segnale del progressivo arrivo dell’autunno. Nella zona costiera, la Bora soffierà moderata, ma tenderà a calare verso la sera. Le temperature, fresche, oscilleranno tra i 9 e 12 gradi in pianura e i 15 e 18 gradi di massima. Sulla costa, le temperature minime saranno tra 11 e 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 15-17 gradi.

Domenica 6 ottobre, cielo sereno e temperature in aumento

Domenica si attende un deciso miglioramento grazie all’arrivo di correnti più secche da nord. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con un possibile aumento di nuvolosità nel pomeriggio sulle Prealpi. Le temperature massime saranno in aumento rispetto al sabato, con valori compresi tra i 17 e 20 gradi sia in pianura che sulla costa. Le minime, invece, saranno piuttosto fresche: tra 4 e 7 gradi in pianura e 10 e 13 gradi sulla costa. I venti saranno deboli a regime di brezza, rendendo la giornata piacevole e ideale per attività all’aria aperta.

