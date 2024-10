Fedriga in visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste

Il corpo dei Vigili del Fuoco si conferma una risorsa indispensabile per la sicurezza del territorio regionale, come ribadito dal governatore Massimiliano Fedriga durante la sua recente visita al Comando di Trieste. I pompieri, con il loro intervento quotidiano in situazioni di emergenza, si sono guadagnati la gratitudine della comunità.

Una collaborazione essenziale

La collaborazione tra le Regioni e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è, secondo Fedriga, una delle basi della sicurezza territoriale. “Abbiamo instaurato una stretta collaborazione che prosegue nel tempo”, ha sottolineato il governatore, evidenziando come i Vigili del Fuoco abbiano giocato un ruolo cruciale nella gestione degli incendi e di altre emergenze. Questa partnership non riguarda solo la protezione fisica delle persone, ma si estende anche al sistema di emergenza 112, un’infrastruttura fondamentale che permette un intervento rapido ed efficace in caso di necessità.

Il ruolo dei Vigili del Fuoco in Friuli-Venezia Giulia

Il corpo dei Vigili del Fuoco è un pilastro della sicurezza pubblica in Friuli-Venezia Giulia, garantendo un intervento rapido e professionale in situazioni di emergenza. Il governatore Fedriga ha espresso più volte la sua gratitudine per il lavoro instancabile svolto dal corpo. Il Comando di Trieste è uno degli esempi virtuosi di questa operatività, con mezzi all’avanguardia e personale altamente qualificato, sempre pronto a rispondere a qualsiasi chiamata di soccorso.

La visita di Fedriga al Comando di Trieste

Durante la sua visita al comando di via Bartolomeo d’Alviano, Fedriga ha potuto constatare di persona l’efficienza e la prontezza operativa del personale. Accompagnato dal comandante Alberto Maiolo, il governatore ha esplorato la centrale, sede della gestione delle chiamate di emergenza, toccando con mano le procedure che garantiscono la sicurezza dei cittadini. Fedriga ha anche avuto modo di apprezzare il patrimonio storico e culturale del comando, visitando la collezione museale e venendo a conoscenza dei progetti futuri per lo sviluppo della sede.

Progetti futuri e innovazione

La visita di Fedriga ha posto l’accento anche sui progetti di sviluppo che interesseranno il Comando di Trieste. Questi progetti mirano a potenziare ulteriormente le capacità operative dei Vigili del Fuoco, con nuove tecnologie e risorse che consentiranno interventi ancora più tempestivi ed efficienti. L’impegno del corpo non si limita solo alle emergenze quotidiane, ma guarda anche al futuro, con un costante aggiornamento dei mezzi e delle strutture.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook