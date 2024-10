Nuova illuminazione al parco Querini per una maggiore sicurezza

Nuovo importante intervento del Comune per aumentare la sicurezza nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo la recente rimozione delle panchine in via Mazzini, punto critico negli ultimi mesi, l’attenzione si sposta ora su parco Querini, una delle principali aree verdi della città. L’amministrazione ha deciso di potenziare l’illuminazione e predisporre un sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area.

Illuminazione più potente con nuove lampade LED

Grazie a un bando del Ministero delle Finanze, il Comune ha ottenuto i fondi necessari per avviare l’installazione di nuovi punti luce all’interno del parco. Le vecchie lampade saranno sostituite da moderne lampade LED, in grado di offrire un’illuminazione più intensa e uniforme, aumentando così la visibilità in tutte le ore della giornata. In particolare, verranno installati due nuovi punti luce nei pressi del parco, oltre alla predisposizione di un ulteriore sistema d’illuminazione nell’ingresso sud in via Pola.

La sicurezza passa anche dalla videosorveglianza

Oltre alla questione dell’illuminazione, l’amministrazione ha in programma di incrementare la sorveglianza nell’area. È già stata prevista la predisposizione di un sistema di videosorveglianza proprio all’ingresso sud del parco, che permetterà, in futuro, di monitorare meglio la zona e prevenire comportamenti illeciti o situazioni pericolose. Questo intervento si inserisce all’interno di una strategia più ampia di monitoraggio, già attiva in altre parti della città.

Collaborazione tra comune e prefettura

L’accordo per migliorare la sicurezza nel parco Querini e in tutta la zona circostante è stato ufficializzato l’8 ottobre, quando il vicesindaco reggente Alberto Parigi e il nuovo prefetto Marco Lastella hanno firmato una convenzione che rafforza la collaborazione tra Comune e Prefettura. Parigi ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti finora: “Con la rimozione delle panchine e l’aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e degli steward, il problema della sicurezza in via Mazzini può dirsi risolto. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare anche il parco Querini, area centrale per i cittadini”.

Un approccio integrato per risolvere i problemi della zona

L’intervento al parco Querini arriva dopo una serie di azioni mirate nella vicina via Mazzini, dove le panchine erano diventate punto di ritrovo per gruppi di giovani, spesso al centro di segnalazioni per comportamenti molesti. Con la loro rimozione e l’aumento della presenza delle forze dell’ordine, il Comune ha già registrato un significativo miglioramento della situazione. Ora, l’obiettivo è estendere la tranquillità e la sicurezza anche nel parco, offrendo uno spazio più fruibile e sicuro per tutti.

