L’Intelligenza Artificiale al centro del Trieste Science+Fiction 2024

Trieste si prepara ad accogliere la 24° edizione del Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza, che quest’anno si concentrerà su uno dei temi più affascinanti e controversi del nostro tempo: l’Intelligenza Artificiale (IA). Dal 29 ottobre al 3 novembre, il festival esplorerà le sfide, i timori e le opportunità che questa tecnologia rappresenta per la società contemporanea, grazie a un ricco programma di film, talk e performance dal vivo.

L’Intelligenza Artificiale protagonista del Festival

La IA sarà la vera protagonista di questa edizione, con eventi che si snoderanno tra cinema, scienza e fantascienza. Il festival includerà proiezioni di film e documentari, cortometraggi realizzati grazie all’impiego di AI, e un’ampia serie di incontri con scienziati e divulgatori per discutere delle implicazioni di questa tecnologia in rapida evoluzione. Anche il poster ufficiale, realizzato dal celebre fumettista Zerocalcare, affronta il tema della Quarta Rivoluzione Industriale, evocando un futuro dove l’IA sconvolge il mondo del lavoro e la società.

Mondofuturo, dialoghi sull’IA

Uno degli appuntamenti più attesi è Mondofuturo, una serie di incontri a ingresso gratuito che si terranno il 30 e 31 ottobre. Esperti e divulgatori come Donata Columbro e il fisico teorico Roberto Trotta discuteranno di temi attualissimi, tra cui le discriminazioni prodotte dagli algoritmi e il futuro dell’umanità nello spazio. Questi incontri non solo esplorano la scienza dietro la tecnologia, ma anche i dilemmi etici e sociali legati al suo utilizzo.

Siderea: performance AI-Generata

La performance dal vivo “Siderea” del musicista Luca Maria Baldini e dell’artista visivo Igor Imhoff sarà uno degli eventi più suggestivi del festival. Grazie all’Intelligenza Artificiale, il duo creerà un’esperienza visiva e sonora unica, in cui l’input degli spettatori e il suono influenzeranno direttamente le immagini generate dagli algoritmi. Un vero e proprio viaggio interattivo e generativo che dimostra le potenzialità creative della AI.

Proiezioni e documentari sull’Intelligenza Artificiale

Tra le proiezioni più attese, il documentario “So Unreal” di Amanda Kramer sarà presentato in anteprima italiana. Con la voce narrante di Debbie Harry, il film esplora come il cinema rifletta le paure e le ansie legate alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale. Un’altra proiezione di rilievo sarà “Eternal You”, che analizza un innovativo sistema di Big Data capace di far comunicare i vivi con i defunti.

Una sezione dedicata ai cortometraggi AI

Infine, una novità di questa edizione sarà la sezione “Artificial Universe”, dedicata ai cortometraggi realizzati con AI. Grazie a software avanzati come Pika Labs, Midjourney e Runway, sarà possibile vedere come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando il linguaggio cinematografico e l’arte visiva. Una panoramica globale, che va dall’Argentina agli Stati Uniti, passando per Italia e Giappone.

Il Trieste Science+Fiction 2024 promette di essere un evento unico per riflettere sul rapporto tra uomo e tecnologia, esplorando attraverso il cinema e la scienza come l’Intelligenza Artificiale stia modificando il nostro presente e futuro. Un festival che coniuga arte e scienza in un perfetto equilibrio tra realtà e fantascienza.

