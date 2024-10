Mercato del lavoro in FVG, +5% di opportunità per ingegneri, informatici e operai specializzati

Il mercato del lavoro in Friuli-Venezia Giulia continua a registrare segnali positivi, con un aumento delle opportunità per figure professionali altamente qualificate. Secondo l’Osservatorio di Hunters Group, società specializzata nella ricerca e selezione di personale, le offerte di lavoro per ingegneri, informatici e operai specializzati sono aumentate del 5% negli ultimi mesi. Questo dato riflette un contesto economico in espansione che offre sempre più opportunità di carriera, soprattutto per quei professionisti che possiedono competenze tecniche avanzate.

Un territorio dinamico e in crescita

Il Friuli-Venezia Giulia si distingue come una regione con una forte capacità di attrarre investimenti e talenti. Il tasso di occupazione regionale è pari al 73,4%, e sono presenti più di 97.000 imprese sul territorio, con una significativa presenza di imprese femminili (22%, il dato più alto nel Triveneto). Questo quadro sottolinea la diversificazione settoriale della regione, con aziende attive nei settori della meccanica, dell’agroalimentare, dell’IT, delle costruzioni e del mobile.

Giovanna Palmerini, Area Manager Triveneto di Hunters Group, spiega che le piccole e medie imprese del territorio hanno un forte legame con la comunità locale e una particolare attenzione alla qualità, tradizione e innovazione. Questa connessione contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e identità, fattori importanti per attrarre e trattenere talenti locali, i quali vedono sempre più opportunità di carriera nella loro regione d’origine.

I professionisti più ricercati

L’analisi dell’Osservatorio di Hunters Group evidenzia che le professioni più ricercate in Friuli-Venezia Giulia sono:

Ingegneri , specializzati in robotica, automazione ed energia, con una crescita delle richieste del 16% nell’ultimo anno. Le RAL (retribuzioni annue lorde) partono da 34.000 euro per le figure junior e possono arrivare fino a 75.000 euro per professionisti con esperienza.

, specializzati in robotica, automazione ed energia, con una crescita delle richieste del nell’ultimo anno. Le RAL (retribuzioni annue lorde) partono da per le figure junior e possono arrivare fino a per professionisti con esperienza. Tecnici informatici (IT), esperti nel gestire l’infrastruttura hardware e software delle aziende. Queste figure sono fondamentali per garantire la continuità operativa delle imprese. Le loro retribuzioni variano tra i 30.000 e i 38.000 euro annui.

(IT), esperti nel gestire l’infrastruttura hardware e software delle aziende. Queste figure sono fondamentali per garantire la continuità operativa delle imprese. Le loro retribuzioni variano tra i e i annui. Operai specializzati, particolarmente richiesti nelle costruzioni e nelle lavorazioni industriali. Le loro competenze specifiche fanno sì che siano tra i professionisti più ricercati, con una retribuzione che può arrivare fino a 35.000 euro, a seconda dell’esperienza.

Un local hub per rafforzare il legame con il territorio

L’espansione del mercato del lavoro in Friuli-Venezia Giulia ha portato Hunters Group ad aprire un local hub nella regione, sotto la guida della sede di Padova. Questo nuovo presidio sarà fondamentale per supportare sia le aziende locali che i candidati, facilitando la creazione di relazioni professionali durature e contribuendo al continuo sviluppo economico del territorio.

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione dinamica e in crescita, capace di attrarre professionisti e imprese grazie alla diversificazione economica e all’attenzione per le tradizioni locali. La crescita delle opportunità per ingegneri, tecnici informatici e operai specializzati rappresenta un segnale di fiducia per il futuro del mercato del lavoro regionale.

