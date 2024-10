62 locali friulani nella quarta edizione della Mappa del Sapore

La quarta edizione della Mappa del Sapore è finalmente arrivata, riportando sotto i riflettori la città di Udine e i suoi dintorni. Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata, nata per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio friulano, conosciuto per i suoi prodotti unici e la tradizione culinaria di qualità.

L’edizione 2024 del volume, curata come sempre da Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale di Confcommercio, si è presentata ufficialmente al Black Stuff di via Gorghi. Durante l’evento, Tollon ha sottolineato come i locali inclusi nella guida rendano il Friuli una meta irrinunciabile per gli appassionati di vino e gastronomia da tutto il mondo.

Un volume agile e prezioso

La Mappa del Sapore non è solo un semplice elenco di ristoranti: si tratta di un vero e proprio strumento per orientarsi tra le migliori offerte culinarie della regione. Con una tiratura di 6mila copie stampate, tradotte in tedesco e inglese, questa guida di 80 pagine raccoglie i migliori ristoranti, trattorie, osterie, enoteche e bistrot di Udine e dei comuni limitrofi. Sono ben 62 le attività presenti quest’anno, tutte elencate in ordine alfabetico per una consultazione facile e immediata.

«Abbiamo pensato soprattutto ai turisti stranieri – spiega Tollon –. Molti arrivano da Austria e Germania, attratti dalla nostra enogastronomia e dai prodotti tipici che solo qui possono trovare». La Mappa del Sapore, dunque, diventa un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza culinaria autentica, alla scoperta dei sapori del Friuli-Venezia Giulia.

Collaborazioni prestigiose

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Pn-Ud e PromoTurismo Fvg, sotto la guida dell’Emporio Edv di Enrico Accettola. Un altro contributo importante è stato dato da Heidi Fiorenzo Barbini, come ricorda Tollon. Nella prefazione del volume, non mancano i saluti istituzionali dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini, del vicepresidente nazionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, del presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan e dell’assessore comunale Alessandro Venanzi.

Diffondere la cultura del territorio

Uno degli obiettivi principali della Mappa del Sapore è promuovere la cultura gastronomica del Friuli, mettendo in risalto la qualità dei prodotti locali e la maestria dei professionisti del settore. «Il Friuli – scrive Tollon nella premessa – offre prodotti unici che raccontano la storia e la tradizione di questa terra». Tra questi, non mancano eccellenze come il vino friulano, il prosciutto di San Daniele, il frico, il montasio e i calamari.

L’elenco dei prodotti tipici friulani inseriti nella guida è lungo e variegato, a dimostrazione della ricchezza gastronomica di una regione che sa coniugare tradizione e innovazione. Gli osti, i ristoratori e i produttori locali hanno un ruolo fondamentale nella valorizzazione del territorio, facendo conoscere ai visitatori italiani e stranieri i tesori gastronomici del Friuli-Venezia Giulia.

Un ritorno a Udine

Il presidente della Camera di Commercio Pn-Ud, Giovanni Da Pozzo, ha salutato con entusiasmo la nuova edizione della Mappa del Sapore. «Benvenuta, nuova Mappa del Sapore! – ha dichiarato –. È un ritorno a Udine che ci permette di scoprire le più appetitose proposte di ristoranti e locali della città e dintorni. Questa guida è un prezioso strumento per chi vuole orientarsi tra le eccellenze culinarie friulane».

Da Pozzo ha anche sottolineato l’importanza di valorizzare non solo la gastronomia, ma anche l’arte e la cultura della città, invitando i lettori a godersi un’esperienza completa, fatta di cibo, bellezze artistiche e shopping di qualità.

Disponibile anche online

Per chi non potrà mettere le mani su una copia cartacea, la Mappa del Sapore è disponibile anche in versione digitale sul sito www.mappadeisapori.it, anch’esso tradotto in tedesco e inglese. Il volume sarà distribuito lungo tutto il territorio regionale, da Tarvisio a Lignano, negli infopoint turistici, negli alberghi e, naturalmente, nei locali stessi che fanno parte della selezione.

