A Udine la 20ª Fiera del Lavoro, 85 Aziende e oltre 1.200 opportunità di carriera

Il 25 e 26 ottobre, Udine ospita la 20ª Fiera del Lavoro FVG, un appuntamento cruciale per il mondo occupazionale del nordest, organizzato da ALIg (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale). Con 85 aziende partecipanti e ben 1.210 posti di lavoro offerti, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per studenti, laureati e professionisti alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Colloqui online e in presenza

La Fiera si svolgerà in due giornate con un doppio format per adattarsi alle esigenze dei partecipanti. Il 25 ottobre si terranno i colloqui online, ideali per chi cerca maggiore riservatezza e comodità, soprattutto per i profili più maturi. Il 26 ottobre, invece, la Fiera del Lavoro si sposterà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per un’intera giornata di colloqui one-to-one in presenza, oltre a talk show con ospiti di prestigio.

Vent’anni di successi e crescita continua

Dalla sua prima edizione, la Fiera del Lavoro FVG ha visto una crescita esponenziale. Da un evento con sole tre aziende partecipanti nel 2004, è oggi un punto di riferimento per il mondo del lavoro del nordest, attirando grandi realtà internazionali come Amazon e Nestlé. “Vent’anni di Fiera del Lavoro sono un traguardo straordinario”, commenta Marco Sartor, Presidente ALIg. “L’evento si è evoluto in modo significativo, confermandosi come una piattaforma cruciale per connettere domanda e offerta lavorativa”.

Un allestimento speciale per celebrare l’anniversario

Per celebrare l’importante traguardo dei vent’anni, piazza San Giacomo ospiterà un allestimento speciale per tutto il mese di ottobre, realizzato da Emporio ADV. Un modo per coinvolgere non solo i partecipanti alla Fiera, ma anche la cittadinanza, creando un legame tra lavoro, sviluppo e futuro per il territorio.

Grandi ospiti: Lilli Gruber e Dario Roncadin

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà l’intervista alla giornalista Lilli Gruber, che presenterà il suo nuovo libro e discuterà di temi attuali legati alla società digitale. Insieme a lei, salirà sul palco anche Dario Roncadin, CEO dell’omonima azienda, per un confronto sull’arte di fare impresa e sull’impegno sociale della sua impresa, leader nella produzione di pizze surgelate.

Un’occasione di networking informale

Oltre ai colloqui e agli incontri con le aziende, la Fiera del Lavoro offrirà momenti di incontro più rilassati. Come di consueto, la giornata del 26 ottobre si concluderà con un happy hour nel foyer del Teatro Giovanni da Udine, permettendo ai candidati di conversare con i recruiter in un contesto più informale, degustando prodotti enogastronomici friulani.

La Fiera del Lavoro FVG è un appuntamento che continua a crescere e a creare opportunità concrete per i giovani e i professionisti. Partecipare all’evento significa non solo candidarsi per posizioni lavorative di prestigio, ma anche entrare in contatto con un ecosistema dinamico e orientato al futuro.

