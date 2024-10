Green Game: un progetto didattico per insegnare il riciclo

Il Green Game, un progetto educativo dedicato alla sostenibilità e al corretto riciclo, compie quest’anno dodici anni. Sviluppato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, il progetto ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori italiane sulla raccolta differenziata e l’educazione ambientale. Grazie a un approccio dinamico e coinvolgente, il Green Game si è affermato come uno strumento efficace per promuovere una cultura del riciclo tra i giovani.

Un iniziativa sostenuta

Il Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il che ne attesta la serietà e l’importanza. I consorzi coinvolti sottolineano l’importanza di educare le nuove generazioni: “In questi anni, la percentuale di raccolta differenziata è in continua crescita. Diventa cruciale promuovere una cultura del corretto riciclo, che inizi dalle scuole e arrivi a coinvolgere famiglie e società civile.”

Formazione coinvolgente

La fase di formazione del Green Game è gestita da Peaktime, agenzia specializzata nel format. Gli esperti Alvin Crescini e Stefano Leva guideranno gli studenti attraverso i concetti chiave della sostenibilità, rendendo l’apprendimento un’esperienza dinamica e coinvolgente. Alla fine delle lezioni, le classi potranno mettere alla prova le loro conoscenze rispondendo a quesiti legati agli argomenti trattati, favorendo così il lavoro di squadra e l’attenzione.

Un campionato per il futuro

Per questa dodicesima edizione, il Green Game coinvolgerà oltre 200 scuole superiori in tutta Italia. Ci saranno due versioni del gioco: la versione “Green Game digital”, accessibile a tutte le scuole superiori, e la versione “Green Game in presenza”, riservata a 50 scuole in Piemonte. Questo approccio ibrido permette di ampliare il coinvolgimento e di raggiungere un numero maggiore di studenti.

La partenza del tour digitale

Il tour digitale del Green Game prenderà il via il 4 novembre 2024. Le scuole si sfideranno per il titolo di Campione d’Italia. Nella scorsa edizione, il titolo è andato agli studenti della 2^A dell’IIS “Bernalda Ferrandina” di Ferrandina (MT), che hanno dimostrato grande competenza e impegno nella raccolta differenziata.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione al Green Game è gratuita e aperta a tutte le scuole interessate. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito ufficiale www.greengame.it e seguire i canali social del progetto su Facebook e Instagram. La campagna di sensibilizzazione rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di apprendere divertendosi, contribuendo al contempo alla tutela dell’ambiente.

