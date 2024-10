Nonni e nipoti in festa al Castello di Udine

La Festa dei Nonni, tenutasi presso il Salone del Parlamento del Castello di Udine, è stata una giornata all’insegna dell’unione tra generazioni. Organizzata dalla 50&Più Udine, l’associazione che riunisce gli over 50 aderenti a Confcommercio, l’evento ha celebrato l’importante ruolo dei nonni nella società moderna. Nonni e nipoti hanno partecipato insieme a una manifestazione carica di riconoscimenti e divertimento, confermando ancora una volta il legame speciale che unisce queste due generazioni.

I protagonisti premiati

L’evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, ha visto la premiazione dei “Nonni Più”, un concorso che, per il nono anno, ha messo in luce nonni friulani eccezionali in diversi settori come lo sport, il volontariato e l’economia. Tra i premiati, Bruno Pachner, noto maestro dello Sci Club Sappada e campione italiano e mondiale nelle categorie Master, è stato uno dei protagonisti della giornata. Un altro riconoscimento importante è andato a Lucio Zamò, imprenditore di Manzano, fondatore di Linea Fabbrica, la cui azienda ha realizzato la sedia utilizzata da Papa Francesco durante la messa conclusiva della Settimana dei cattolici.

I Nonni Vigile: un servizio prezioso

Un momento di grande valore è stato il riconoscimento ai sei Nonni Vigile di Udine: Luigi San Marco, Giorgio Fontanini, Elido Bassi, Riccardo Fracas, Gianfranco Della Negra e Paolo Modotti. Questi volontari offrono un servizio essenziale per la sicurezza delle scuole cittadine. Luigi San Marco, il coordinatore, ha lanciato un appello per incoraggiare altri nonni a unirsi al gruppo, evidenziando la crescente necessità di figure che possano supportare questo prezioso servizio in molte scuole udinesi ancora scoperte.

Riconoscimenti speciali e ospiti illustri

Un premio speciale è stato riservato al professor Pietro Enrico di Prampero, noto medico e docente universitario. Di Prampero, autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, è anche l’inventore della celebre “bicicletta spaziale”, un’invenzione innovativa dedicata allo studio della locomozione umana. Sul palco del Salone del Parlamento, oltre ai premiati, hanno preso la parola anche rappresentanti delle istituzioni, come la consigliera regionale Simona Liguori, l’assessore comunale Stefano Gasparin e il vicepresidente nazionale della 50&Più Fiorenzo Marcato.

Divertimento per grandi e piccoli

Al termine della cerimonia di premiazione, i nonni e i loro nipoti si sono riversati nel parco del Colle del Castello per continuare la giornata con attività ludiche. I bambini hanno potuto assistere a spettacoli di giocolieri e divertirsi in uno spazio appositamente allestito per loro. Un momento di gioia che ha permesso di sottolineare ancora una volta quanto sia speciale il rapporto tra nonni e nipoti, non solo all’interno della famiglia, ma anche nel contesto sociale più ampio.

Sponsor e collaborazioni

L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie al contributo di numerosi sponsor, tra cui la Confcommercio Udine, la Fondazione Friuli e diverse aziende locali. Tra gli sponsor principali si annoverano 50&Più nazionale, il Comune di Udine, la Camera di Commercio Pn-Ud, e aziende come Friulmarket, Apoteca Natura, Gruppo Ferri e molti altri. La loro partecipazione ha reso possibile una festa che non ha solo celebrato i nonni, ma ha anche coinvolto tutta la comunità friulana.

Il valore dei nonni nella società di oggi

In chiusura, il presidente della 50&Più Udine, Guido De Michielis, ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo dei nonni nella società moderna, definendoli un “fondamentale sostegno per i genitori” e un pilastro della trasmissione di valori. In un’epoca in cui molte tradizioni rischiano di perdersi, occasioni come la Festa dei Nonni rappresentano un’opportunità per riscoprire e valorizzare l’importanza dei legami familiari.

