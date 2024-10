Il mondo della fantascienza italiana si arricchisce con una nuova straordinaria uscita: Tones, il romanzo scritto da Omar Soffici e Davide Stocovaz, sarà presentato ufficialmente all’Italcon 2024 durante il Trieste Science+Fiction Festival. Edito dalla White Cocal Press, il libro inaugura la collana Violet Gibson, frutto della collaborazione tra la casa editrice e La Cappella Underground, ente promotore del festival.

Un romanzo che sfida i confini del genere

Tones non è solo un’opera di fantascienza, ma un testo che spinge oltre i confini del genere, unendo introspezione psicologica e atmosfere surreali. Gli autori propongono un racconto che, pur trattando temi futuristici e distopici, si distingue per la capacità di esplorare l’oscurità dell’Io umano e la sua continua ricerca di riscatto e significato.

Attraverso una narrazione che trascende i canoni classici, Tones invita il lettore a un viaggio profondo nella coscienza dei suoi personaggi, portandoli a confrontarsi con una realtà difficile da afferrare, quasi sfuggente. La fusione degli stili dei due autori ha dato vita a una trama complessa e accattivante, in grado di sorprendere e lasciare un segno indelebile.

La metafora del futuro presente

Gli autori, Omar Soffici e Davide Stocovaz, spiegano come la creazione di Tones nasca dal desiderio di ibridare i formati narrativi tradizionali con il mondo della serialità televisiva. Il loro obiettivo era costruire una struttura che potesse riflettere le sfide, soprattutto tecnologiche e filosofiche, che la nostra società si trova a fronteggiare oggi. La storia, pur allontanandosi dalla realtà, rispecchia un presente che sempre più somiglia al futuro immaginato.

La cosiddetta “stagione zero” di Tones si ispira ai ritmi intensi e coinvolgenti delle serie TV, offrendo un’esperienza letteraria che può essere “vista” e “sentita” con la stessa profondità delle produzioni cinematografiche contemporanee.

La collana Violet Gibson: una nuova era della fantascienza

Tones segna anche il debutto della collana Violet Gibson, un progetto editoriale ambizioso nato con l’obiettivo di dare voce ad autori emergenti della fantascienza italiana. La scelta del nome non è casuale: Violet Gibson, oltre a richiamare William Gibson, padre del movimento cyberpunk, è anche un riferimento storico alla figura controversa di Violet Gibson, antifascista del primo Novecento.

Curatori della collana sono Marco Fichera e Roberto Maestri, che hanno voluto mettere in luce la creatività e l’originalità degli autori italiani, promuovendo opere che esplorano nuovi mondi possibili. Le copertine, curate dall’illustratore triestino Jan Sedmak, aggiungono un ulteriore tocco di qualità artistica a questo ambizioso progetto.

Chi sono Omar Soffici e Davide Stocovaz

Gli autori di Tones sono due personalità di spicco nel panorama culturale italiano. Omar Soffici, scrittore, regista e produttore, ha collaborato a numerosi film come Oltre il guado e La legge degli spazi bianchi. La sua carriera è caratterizzata dalla contaminazione tra generi e format, con una particolare attenzione ai temi sociali. Davide Stocovaz, invece, è un autore e sceneggiatore che ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui il Primo Premio Internazionale Mattador per la sceneggiatura.

Il ritorno dell’Italcon a Trieste

Il romanzo sarà presentato ufficialmente in occasione dell’Italcon 2024, che quest’anno si svolge a Trieste all’interno del Science+Fiction Festival, evento di riferimento per gli appassionati di fantascienza. L’Italcon torna a Trieste dopo oltre cinquant’anni dalla sua prima edizione, rendendo questa occasione un evento imperdibile per tutti i fan del genere.

La presentazione di Tones si terrà il 31 ottobre alle ore 17:30 presso la sala Xenia. Un evento che promette di essere uno dei momenti clou del festival, grazie alla sua capacità di unire letteratura e innovazione narrativa.