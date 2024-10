Triestespresso torna al Porto Vecchio, la fiera mondiale del caffè in arrivo

Dal 24 al 26 ottobre 2024, Trieste ospiterà l’undicesima edizione di Triestespresso, la fiera internazionale dedicata al caffè, che si terrà presso il Generali Convention Center nel Porto Vecchio. Organizzata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste e il Comune di Trieste, l’evento rappresenta un importante punto di incontro per imprenditori, investitori e professionisti del settore caffeicolo provenienti da ben 48 Paesi.

L’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, presente alla presentazione dell’evento, ha sottolineato come Trieste stia vivendo un periodo di rinascita straordinaria, confermato dalla capacità della città di attrarre grandi manifestazioni internazionali. “Questa fiera non è solo un evento di settore, ma un vero e proprio simbolo dell’identità triestina, storicamente legata al mondo del caffè”, ha dichiarato l’assessore, rimarcando anche l’importanza degli investimenti regionali nel Porto Vecchio, una zona sempre più centrale per la crescita economica della città.

La qualità dell’espresso italiano in primo piano

Triestespresso 2024 porterà al centro dell’attenzione mondiale la qualità dell’espresso italiano, grazie alla partecipazione di espositori di grande calibro e migliaia di investitori. L’evento sarà un’occasione unica per tutti gli operatori del settore, siano essi espositori o visitatori, di accedere a sessioni di business B2B e workshop specializzati. Questi momenti di incontro rappresentano un’opportunità per stringere nuove collaborazioni, esplorare nuovi mercati e consolidare rapporti d’affari sia a livello nazionale che internazionale.

Un convegno per un caffè sostenibile

Oltre alla parte espositiva, come da tradizione, la fiera offrirà anche momenti di approfondimento formativo e informativo. Ad aprire il programma dell’edizione 2024 sarà un convegno dedicato al regolamento dell’Unione Europea contro la deforestazione, un tema di grande attualità e strettamente legato alla sostenibilità della produzione di caffè a livello globale.

Il Porto Vecchio di Trieste, da area periferica a cuore pulsante della città

L’area del Porto Vecchio, che ospiterà la fiera, sta diventando sempre più un centro nevralgico per le attività economiche e culturali della città. “Questo sito, una volta marginale, è oggi un luogo di grande fermento, in grado di attrarre eventi di rilevanza internazionale come Triestespresso, confermando il suo potenziale di crescita e sviluppo per l’intero territorio”, ha concluso l’assessore Callari. Un chiaro segnale dell’importanza strategica di Trieste nel panorama economico italiano e mondiale.

L’importanza di Triestespresso per la città e il settore

Con 48 Paesi rappresentati, migliaia di visitatori attesi e un programma che combina business e formazione, Triestespresso si conferma come una delle principali fiere del settore a livello globale, nonché un evento imperdibile per chi lavora nel mondo del caffè. Grazie all’impegno della Regione e delle istituzioni locali, Trieste si consolida come capitale del caffè, con una tradizione storica che continua a essere valorizzata e celebrata.

