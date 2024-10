L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha recentemente evidenziato come le ex caserme rappresentino una grande opportunità di rigenerazione urbana per il territorio del Friuli-Venezia Giulia. Uno degli esempi più recenti è la cessione dell’ex caserma Vittorio Emanuele III di Trieste al locale Edr (Ente di decentramento regionale), destinata alla realizzazione di un campus scolastico e universitario. Questa operazione si inserisce in un piano più ampio a cui la regione sta lavorando, volto a sfruttare le potenzialità degli spazi dismessi.

Una strategia su misura per ogni contesto

Amirante ha spiegato che è in corso una valutazione accurata su tutti gli spazi ex militari del Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di differenziare gli interventi a seconda del contesto in cui si trovano le caserme. Le strutture innervate nei centri abitati, come l’area di via Rossetti a Trieste, sono particolarmente adatte a interventi di rigenerazione urbana. Questi luoghi possono trasformarsi in poli educativi, culturali o sociali, come nel caso dell’ex caserma Vittorio Emanuele III.

Interventi mirati nei contesti agricoli e paesaggistici

Per quanto riguarda le ex caserme immerse in contesti agricoli o di particolare valore paesaggistico, la regione adotterà un approccio più graduale. Amirante ha anticipato che, in alcuni casi, si potrebbe giungere fino alla rinaturalizzazione dei siti, ossia alla restituzione degli spazi alla natura. La definizione di queste strategie è ancora in fase di sviluppo, ma si stanno già attuando alcune sperimentazioni che, in futuro, saranno ricondotte in un piano regionale coordinato.

Sperimentazioni già in atto

L’assessore ha concluso sottolineando che la regione sta già procedendo con alcune iniziative sperimentali, come quella dell’ex caserma Vittorio Emanuele III a Trieste, che fungeranno da modelli per gli interventi futuri. La visione complessiva è quella di creare un piano coordinato che tenga conto delle esigenze del territorio e delle peculiarità delle singole strutture, trasformando gli spazi dismessi in risorse preziose per la comunità.

