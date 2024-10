Trieste tra le destinazioni top 10 di Booking.com

Trieste si conferma tra le mete più ambite al mondo, entrando nella top 10 delle destinazioni globali di tendenza per il 2025 secondo Booking.com. Questo importante riconoscimento rappresenta non solo un successo per il capoluogo, ma per tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, grazie a un lavoro congiunto tra istituzioni pubbliche e private che ha reso il territorio sempre più attrattivo a livello internazionale.

Un successo per tutto il Friuli-Venezia Giulia

Secondo il governatore Massimiliano Fedriga, il risultato non è frutto del caso, ma del frutto di una pianificazione strategica a lungo termine. “Questo riconoscimento premia l’impegno di tutti i soggetti pubblici e privati”, ha affermato Fedriga, sottolineando che Trieste rappresenta solo una delle numerose attrazioni che il Friuli-Venezia Giulia offre, tra cui siti UNESCO, località marittime e montane, e un ambiente incontaminato.

“Io sono Friuli-Venezia Giulia”, un brand che fa la differenza

Dietro questo successo c’è il consolidamento del marchio “Io sono Friuli-Venezia Giulia”, un’iniziativa promossa dalla Regione per migliorare la visibilità del territorio in Italia e all’estero. Questo brand è stato fondamentale per superare la “poca riconoscibilità” del Friuli-Venezia Giulia e ha aperto le porte a nuove opportunità di marketing, promuovendo la regione su media prestigiosi come il Times e Times Square a New York.

Turismo: nuovi collegamenti investimenti e nuove opportunità

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha investito molto nelle infrastrutture turistiche, dalle località balneari alle stazioni sciistiche, così come nelle strutture ricettive, grazie a finanziamenti mirati. Particolare attenzione è stata data al settore delle unità abitative destinate all’albergo diffuso e alla valorizzazione dell’offerta non alberghiera.

Un altro punto cruciale per il successo turistico del Friuli-Venezia Giulia è stato il miglioramento dei collegamenti con il resto d’Europa. L’aeroporto di Ronchi dei Legionari ha visto un incremento delle rotte, grazie all’autonomia finanziaria della Regione che ha facilitato accordi strategici con compagnie aeree. Anche il settore della croceristica ha beneficiato di queste politiche, con l’arrivo di grandi navi da crociera nel porto di Trieste, rendendo il capoluogo un crocevia per turisti internazionali.

