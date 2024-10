CrediFriuli apre la nuova filiale a Udine a Palazzo Muratti

CrediFriuli ha inaugurato la sua nuova filiale nel cuore di Udine, ospitata nel prestigioso Palazzo Muratti, un edificio di grande valore storico e architettonico. Situata in una delle zone più centrali della città, la nuova sede si sviluppa su una superficie di oltre 500 metri quadrati, progettata per offrire uno spazio moderno e funzionale ai clienti, con 11 uffici e sale riunioni per consulenze personalizzate. La nuova filiale è un simbolo del costante impegno della banca nel supportare il territorio e le sue esigenze economiche.

Crescita e radicamento nel territorio

Nel corso dell’inaugurazione, il presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti, ha sottolineato il profondo legame della banca con il territorio friulano. “Dalla sua nascita, nel 2001, CrediFriuli si è consolidata come un’istituzione importante per la comunità udinese,” ha dichiarato Sartoretti. Negli anni, la banca ha saputo conquistare quote di mercato significative, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini. Con la fusione delle precedenti filiali di Viale Duodo, Via Crispi e Via Moro nella nuova sede di Palazzo Muratti, CrediFriuli dimostra la sua capacità di evolversi pur rimanendo fedele alle proprie radici.

CrediFriuli gestisce attualmente una massa complessiva di 3,3 miliardi di euro, con 1,2 miliardi di finanziamenti concessi al tessuto economico e sociale locale. Il suo patrimonio ha raggiunto i 230 milioni di euro, una riserva di capitale che consente alla banca di sostenere efficacemente oltre 11.000 soci e quasi 50.000 clienti. Questi numeri confermano il ruolo strategico che l’istituto riveste nel sostenere le comunità locali e le imprese del Friuli e del Veneto orientale.

Innovazione al servizio dei clienti

Uno dei punti di forza della nuova filiale è l’area self evoluta, che permette ai clienti di svolgere in autonomia numerose operazioni bancarie, in un ambiente protetto e tecnologicamente avanzato. Questa novità rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi offerti, con un occhio di riguardo verso la qualità e la competitività delle soluzioni bancarie, finanziarie, assicurative e previdenziali.

L’investimento nella formazione continua del personale, composto da 190 collaboratori, è un altro elemento chiave della filosofia di CrediFriuli, che si impegna a garantire competenze aggiornate e servizi di alto livello. L’attenzione al cliente e al territorio rimane una priorità, come dimostra anche il costante sostegno offerto a enti locali, associazioni e parrocchie. Negli ultimi 10 anni, la banca ha erogato quasi 5 milioni di euro in aiuti per progetti di sviluppo comunitario.

L’importanza della collaborazione con il territorio

All’inaugurazione hanno partecipato importanti rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la Regione e il sistema delle banche di credito cooperativo. “In momenti difficili, come quelli che abbiamo vissuto, le Bcc si sono dimostrate partner affidabili e solidali, vicine alle PMI e alle sfide sociali,” ha dichiarato Zilli.

Oltre a Zilli, hanno preso parte alla cerimonia altre figure di spicco, tra cui il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il presidente di Confcooperative FVG Daniele Castagnaviz, e il vicario urbano della città di Udine, monsignor Luciano Nobile, che ha benedetto gli spazi della nuova sede.

Il prestigio storico del Palazzo Muratti

La nuova sede di CrediFriuli non solo rappresenta un’importante evoluzione per l’istituto bancario, ma valorizza anche uno degli edifici storici più pregevoli di Udine. Il Palazzo Muratti, progettato dall’architetto Valentino Presani in stile Rinascimento, è noto per la sua quadrifora con poggiolo e per essere stato la residenza del patriota Giusto Muratti. L’edificio ha una ricca storia, legata anche a importanti eventi risorgimentali, come la firma della resa del Friuli nel 1848.

Con questa nuova apertura, CrediFriuli continua a rafforzare la propria presenza sul territorio, offrendo un servizio sempre più vicino alle esigenze della comunità, nel rispetto della tradizione e con uno sguardo rivolto al futuro.