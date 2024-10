Pallacanestro Trieste, il basket incontra la sostenibilità con il progetto Ecodunk

La Pallacanestro Trieste scende in campo non solo per il basket, ma anche per l‘ambiente. Il progetto “Ecodunk – Slamming for Sustainability”, lanciato in collaborazione con l’assessorato regionale alla Difesa dell’ambiente, è il fulcro della trasformazione sostenibile della società sportiva. Questo impegno si riflette in una serie di iniziative educative che coinvolgono sia i tifosi che i giovani del territorio, promuovendo valori come il riciclo e la sostenibilità.

Un progetto all’insegna della sostenibilità

Il progetto “Ecodunk” rientra nel più ampio programma “Pallacanestro Trieste Goes Green”, che mira a rendere sostenibili le strutture e le attività della squadra. L’assessore Fabio Scoccimarro, durante la presentazione dell’iniziativa, ha sottolineato come la Regione Friuli-Venezia Giulia sia fortemente impegnata nel supporto dello sport, sia attraverso la costruzione di nuove infrastrutture sia con il sostegno diretto alle società professionistiche. La Pallacanestro Trieste, con il suo progetto green, si propone non solo come eccellenza sportiva, ma anche come esempio di impegno verso la sostenibilità.

“One Planet Only Game”, sensibilizzazione attraverso lo sport

Uno dei momenti più significativi del progetto è stato il match contro la Reggiana, denominato “One Planet Only Game”, durante il quale la sostenibilità ha fatto da protagonista. I tifosi della Pallacanestro Trieste hanno ricevuto una sacca realizzata con materiali ecologici, contenente un volantino informativo sulla corretta gestione dei rifiuti. Grazie alla collaborazione di Arpa FVG ed Eco FVG, sono stati installati tabelloni e canestri sopra ai cestini per la raccolta differenziata, facilitando il corretto smaltimento dei rifiuti durante l’evento.

Coinvolgere i giovani nell’educazione ambientale

Un aspetto fondamentale del progetto riguarda l’educazione ambientale. Sono state organizzate diverse attività rivolte ai giovani, con la partecipazione di ITS Ecologia e One Ocean Foundation. I ragazzi, durante le giornate di sensibilizzazione, hanno avuto l’opportunità di visitare impianti di smaltimento rifiuti, creare oggetti artistici con materiali riciclati e partecipare a laboratori creativi. In uno di questi incontri, svolto durante la Barcolana, i bambini hanno realizzato tabelloni artistici per promuovere la raccolta differenziata.

Il successo dell’iniziativa è frutto della sinergia tra diversi attori del territorio. Edilmaster | La Scuola Edile di Trieste ha guidato laboratori creativi in cui i rifiuti raccolti sulle rive di Trieste sono stati trasformati in piccoli gioielli. Gli studenti, insieme ai giocatori della Pallacanestro Trieste, si sono impegnati attivamente nella raccolta dei rifiuti, un gesto simbolico che ha reso concreto l’impegno per la sostenibilità.

Un futuro green per Trieste

L’ambizione della Pallacanestro Trieste è chiara: diventare un esempio non solo di eccellenza sportiva, ma anche di responsabilità ambientale. Il progetto “Pallacanestro Trieste Goes Green” rappresenta un passo importante verso una trasformazione che coinvolge non solo la squadra, ma tutta la comunità. Trieste, con la sua vocazione sportiva, si candida a diventare un polo di eccellenza sostenibile anche a livello internazionale.

