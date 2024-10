Trieste Photo Days 2024: due weekend tra fotografia internazionale e patrimonio locale

Questa mattina, 21 ottobre, presso il Museo d’Arte Orientale di Trieste, l’assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, ha presentato l’undicesima edizione del Trieste Photo Days: Festival Internazionale della Fotografia. Il festival, che si terrà nei weekend del 24-27 ottobre e del 2-3 novembre 2024, trasformerà ancora una volta la città in un crocevia di fotografia internazionale e cultura locale, con oltre 2000 fotografie esposte nelle principali sedi culturali.

L’assessore Rossi ha sottolineato come il festival sia ormai una “piacevole consuetudine” che ogni anno porta a Trieste grandi fotografi da tutto il mondo. Tra le novità di quest’anno, l’aggiunta del Magazzino 26 del Porto Vecchio, simbolo di una città in continua evoluzione.

Ospiti di fama mondiale

Il festival si distingue per la presenza di importanti nomi della fotografia internazionale. Tra gli ospiti più attesi ci saranno Harry Gruyaert, pioniere dell’uso del colore in fotografia e membro dell’agenzia Magnum Photos, e Adam Pretty, noto fotografo sportivo di Getty Images. Saranno presenti anche altri talenti come Paul Gadd e la documentarista slovena Manca Juvan.

Gli appassionati avranno l’opportunità di partecipare a incontri esclusivi, come le conferenze con Gruyaert e Pretty previste per la mattina del 27 ottobre, e di prendere parte ai numerosi workshop e masterclass organizzati durante il festival.

Mostre fotografiche e premiazioni

Trieste Photo Days si conferma un evento che celebra la fotografia in tutte le sue forme, con una vasta gamma di mostre distribuite in diverse location, tra cui il Museo d’Arte Orientale, il Mercato Coperto e il Museo Sartorio. Saranno esposte opere di talenti emergenti e affermati, oltre ai lavori premiati nella quindicesima edizione degli URBAN Photo Awards.

Uno degli appuntamenti più attesi è la cerimonia di premiazione che si terrà il 26 ottobre al Museo Revoltella, dove verranno assegnati riconoscimenti come il Premio Musei Civici e il prestigioso “The Patricia D. Richards Legacy Award” dedicato agli under 35.

Un secondo weekend all’insegna del territorio

Il secondo fine settimana del festival, dal 2 al 3 novembre, sarà dedicato alla riflessione sul territorio, con il M26 Project che trasformerà il Magazzino 26 in uno spazio di dialogo tra fotografia e contesto locale. Qui verranno presentati progetti che esplorano temi legati alla città e alla sua storia, come il progetto GO! 2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura.

Non mancheranno importanti ospiti italiani, come Denis Curti, direttore de Le Stanze della Fotografia di Venezia, e il pluripremiato, le cui opere aggiungeranno una nuova dimensione alla riflessione sul territorio e sul ruolo della fotografia nel raccontare il presente.

Un crocevia di culture e prospettive

Dal 2014, il Trieste Photo Days ha saputo crescere, consolidandosi come un evento internazionale che celebra la fotografia come forma d’arte e strumento di riflessione. La città, sospesa tra il mare e l’altopiano carsico, diventa per due settimane un crocevia di culture, dove artisti e fotografi provenienti da tutto il mondo si incontrano per esplorare nuove prospettive visive.

Con oltre 20 sedi espositive, una programmazione ricca di workshop, conferenze e mostre, e la partecipazione di fotografi di fama internazionale, il festival rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia e della cultura visiva.

Il Trieste Photo Days 2024 non è solo un’occasione per ammirare il meglio della fotografia contemporanea, ma anche un’opportunità per scoprire il territorio, esplorare nuovi confini artistici e partecipare attivamente a un evento che celebra la bellezza e la potenza dell’immagine.

