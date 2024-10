Trieste onora la Fondazione CRTrieste con la Civica Benemerenza

Trieste celebra la Fondazione CRTrieste con la consegna della Civica Benemerenza, un riconoscimento prestigioso che evidenzia l’importante ruolo dell’ente nel sostenere il territorio triestino. La cerimonia si è svolta martedì 22 ottobre nella Sala del Consiglio Comunale, alla presenza delle massime autorità civili e militari della città, compreso il Vescovo Monsignor Enrico Trevisi.

Un riconoscimento per il contributo al territorio

La motivazione alla base del conferimento della Civica Benemerenza è chiara: la Fondazione CRTrieste è stata premiata per il suo costante impegno in favore della città e del suo territorio. Gli interventi della Fondazione, infatti, spaziano in molteplici settori, dal sociale alla cultura, dall’economia all’ambiente. Un contributo tangibile che ha migliorato la qualità della vita dei triestini negli ultimi 32 anni.

La cerimonia ha avuto inizio con un incontro nel Salotto Azzurro del Palazzo municipale, dove il Presidente della Fondazione, Massimo Paniccia, e il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, hanno firmato il Libro d’Oro del Comune.

La cerimonia in Consiglio Comunale

Dopo l’incontro preliminare, autorità e ospiti si sono trasferiti nella Sala del Consiglio Comunale per l’evento ufficiale. Il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Di Paola Panteca, ha aperto i lavori con un discorso di benvenuto, seguito da quello del Sindaco Dipiazza, che ha lodato il ruolo fondamentale della Fondazione.

“Abbiamo lavorato insieme per il bene della città”, ha dichiarato Dipiazza, ricordando i numerosi progetti realizzati in collaborazione con Paniccia, tra cui la trasformazione di spazi storici come il Magazzino Vini e la Pescheria, oggi rispettivamente Eataly e il Salone degli Incanti.

Le parole del Presidente Paniccia

Visibilmente emozionato, Massimo Paniccia ha ringraziato il Sindaco e il Comune di Trieste per il prestigioso riconoscimento, sottolineando come il successo della Fondazione sia il risultato di un impegno collettivo. “Questa benemerenza è dedicata a tutta la squadra della Fondazione”, ha affermato Paniccia. Ha poi ricordato le radici storiche dell’ente, risalenti alla Cassa di Risparmio di Trieste, e il suo ruolo di promotore del benessere socio-economico della città.

“Siate generosi, perché chi è generoso guarda al futuro”, ha aggiunto Paniccia, ribadendo l’importanza della filantropia e dell’impegno verso la collettività.

Oltre 200 milioni di euro per la comunità

La Fondazione CRTrieste, istituita ufficialmente nel 1992, ha le sue origini nelle attività benefiche della Cassa di Risparmio di Trieste. Da allora, ha operato in numerosi ambiti, tra cui cultura, istruzione, assistenza sanitaria, sport giovanile e ricerca scientifica. Il suo impatto è stato significativo: in 32 anni ha erogato 204 milioni di euro, sostenendo oltre 5.500 interventi a favore di circa 1.700 beneficiari.

Il DNA della Fondazione è la crescita del territorio e la promozione del benessere della comunità triestina. Con questo spirito, la Fondazione continua a lavorare per sviluppare progetti che possano migliorare la qualità della vita della città e delle persone che la abitano.

Un legame indissolubile con Trieste

Il legame tra la Fondazione CRTrieste e la città è forte e duraturo. Trieste ha sempre rappresentato una priorità per l’ente, che ha saputo interpretare i bisogni del territorio con progetti di grande impatto e rilevanza. Questo impegno è stato confermato anche dalle parole del Sindaco Dipiazza, che ha definito la Civica Benemerenza un riconoscimento “dovuto” a un ente che ha contribuito in modo straordinario allo sviluppo della città.

