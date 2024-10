Lavoro, nuovo sportello del Centro per l’impiego a Duino Aurisina

Duino Aurisina accoglie un nuovo sportello del Centro per l’impiego, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi per i lavoratori e le imprese locali. L’iniziativa, presentata dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, rafforza l’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia verso una maggiore capillarità dei servizi sul territorio, puntando a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Un servizio pubblico più accessibile

Dal 15 ottobre, il nuovo sportello del Centro per l’impiego di Duino Aurisina è attivo presso la Casa della Pietra Igo Gruden, e offre i propri servizi ogni martedì dalle 9 alle 13. L’iniziativa mira a garantire servizi sempre più accessibili e vicini alla popolazione, come ha sottolineato l’assessore Rosolen: “Ampliando la rete dei Centri pubblici per l’impiego sul nostro territorio, confermiamo la centralità del lavoro per la Giunta regionale”.

L’apertura del nuovo sportello riflette l’impegno della Regione a rispondere ai bisogni dei cittadini e delle imprese locali, fornendo supporto orientato sia a livello di base che specialistico.

Un punto di riferimento per il territorio

Lo sportello di Duino Aurisina, oltre a fornire colloqui di orientamento e supporto informativo, accompagna chi cerca un impiego in un percorso di inserimento lavorativo più ampio. Inoltre, integra le attività dello sportello Sìconte, già presente nel Comune, che si concentra sulla conciliazione famiglia/lavoro e facilita l’occupazione nel settore domestico. Questa sinergia tra i due servizi contribuirà a potenziare l’offerta per i cittadini, migliorando la risposta ai bisogni lavorativi e produttivi.

L’apertura di questo sportello rappresenta solo il primo passo verso un possibile ampliamento futuro delle attività, che verranno sviluppate in accordo con il Comune. L’obiettivo è rendere i servizi del Centro per l’impiego sempre più flessibili e adattabili alle esigenze del mercato del lavoro locale, garantendo allo stesso tempo una presenza capillare e qualificata sul territorio.

Una rete sempre più capillare

I Centri per l’impiego sono un punto di riferimento essenziale per chi cerca lavoro, offrendo servizi qualificati per facilitare l’inserimento professionale. L’apertura di nuove sedi, come quella di Duino Aurisina, conferma l’importanza attribuita dalla Regione all’efficienza e alla prossimità del servizio pubblico.

Grazie a questa iniziativa, la rete dei Centri per l’impiego del Friuli-Venezia Giulia si espande ulteriormente, con l’obiettivo di rendere i servizi per il lavoro più accessibili e disponibili in modo capillare in tutta la regione. Il nuovo sportello di Duino Aurisina rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione dei servizi per l’impiego e nel supporto concreto a lavoratori e imprese locali.

