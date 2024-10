Triestespresso Expo: Trieste torna capitale mondiale dell’espresso

Trieste, già nota come la capitale del caffè, torna a ospitare Triestespresso Expo, l’unica fiera mondiale dedicata esclusivamente al settore dell’espresso. Inaugurata ieri, 24 ottobre al Generali Convention Center, la manifestazione ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Dipiazza, insieme al vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Serena Tonel, al presidente della Camera di commercio Venezia Giulia (Cciaa VG) Antonio Paoletti e dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti. Un evento che non solo celebra il legame storico tra Trieste e il caffè, ma sottolinea anche la rilevanza economica e culturale di un settore che ha radici profonde nel tessuto cittadino.

Una fiera B2B unica nel suo genere

Triestespresso Expo è un appuntamento biennale che attira professionisti, aziende e appassionati da ogni angolo del mondo. Questa edizione, la XI, si presenta come l’evento di punta del settore, con un’offerta di espositori e attività che copre l’intera filiera del caffè, dall’importazione delle materie prime fino alla degustazione dell’espresso finito. La manifestazione si distingue come una fiera B2B, rivolta quindi esclusivamente agli operatori professionali, e punta a favorire lo scambio di conoscenze, innovazioni e idee tra i maggiori esperti del settore.

Un evento internazionale di rilievo

Il successo di Triestespresso Expo si misura anche dalla sua crescente internazionalità. L’edizione 2023 ha già registrato conferme di visitatori e delegazioni provenienti da paesi come Corea del Sud, India, Etiopia, Polonia, Germania, Serbia e molti altri. Questa partecipazione, sempre più variegata, rende Triestespresso un vero crocevia per il mondo del caffè e mette in evidenza l’importanza di Trieste come centro di competenza e innovazione per l’intero settore. I visitatori potranno confrontarsi con le tendenze globali e conoscere tecniche all’avanguardia per migliorare la qualità della produzione e la resa del prodotto finale.

Trieste: la Capitale del Caffè da oltre 300 anni

La storia di Trieste è profondamente intrecciata con quella del caffè. Da oltre trecento anni, la città è sede di un comparto industriale specializzato che continua a espandersi e innovarsi. Triestespresso Expo celebra e rafforza questa tradizione, ponendo la città al centro della scena mondiale del caffè. Grazie alla posizione strategica sul mare Adriatico, Trieste è da secoli il punto di ingresso ideale per le materie prime provenienti dai principali paesi produttori, e ancora oggi rappresenta uno snodo fondamentale per la distribuzione di caffè in Europa.

Oltre 10.000 visitatori attesi

L’edizione precedente di Triestespresso Expo ha visto la partecipazione di oltre 10.000 visitatori, e l’attesa per l’edizione di quest’anno conferma il ruolo cruciale di questo evento. Con un programma che include workshop, degustazioni e dimostrazioni di tecniche innovative di estrazione, la fiera non solo si propone come un punto di incontro per chi lavora nel settore, ma anche come una piattaforma per lo sviluppo di nuove competenze e conoscenze. Gli operatori possono così confrontarsi con esperti e aziende leader, approfondendo le proprie competenze e scoprendo le ultime novità.

Obiettivi e prospettive future per il settore del caffè

L’obiettivo di Triestespresso Expo va oltre la celebrazione del caffè: la fiera rappresenta un’occasione unica per promuovere la crescita economica del comparto e favorire nuove opportunità di cooperazione internazionale. Trieste si conferma come il centro nevralgico per lo sviluppo della filiera del caffè, sia a livello locale che globale, con un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità ambientale e alla qualità del prodotto. La presenza di istituzioni, aziende e professionisti da tutto il mondo contribuisce a rafforzare il posizionamento di Trieste nel settore, rendendo la città un simbolo di eccellenza e innovazione.

Un evento che rafforza l’identità di Trieste

Triestespresso Expo non è solo una fiera, ma un evento che contribuisce a consolidare l’identità culturale e professionale di Trieste. La città, conosciuta per il suo forte legame con il caffè, continua a valorizzare e a promuovere la propria eredità attraverso manifestazioni di alto livello. Triestespresso Expo, grazie alla partecipazione di professionisti da tutto il mondo, consente di mettere in luce il talento locale e di mostrare a un pubblico globale l’eccellenza del “Made in Italy” nel settore del caffè, mantenendo vivo il legame che rende Trieste unica nel panorama mondiale.

