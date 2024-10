Inaugurata Triestespresso Expo 2024, Trieste al centro del mondo del caffè

TRIESTE – Stamattina, al Generali Convention Center di Trieste, ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale dell’undicesima edizione di Triestespresso Expo 2024, la fiera internazionale dedicata al mondo dell’espresso. L’evento, che si svolgerà fino al 26 ottobre, ha già attratto visitatori da 48 Paesi, confermando la sua importanza nel panorama mondiale del settore.

A partecipare all’inaugurazione è stato Pierpaolo Roberti, assessore alle Autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha sottolineato il ruolo chiave del caffè nello sviluppo economico di Trieste e della regione.

Il legame storico tra Trieste e il caffè

Durante il suo discorso, l’assessore Roberti ha ricordato come Trieste respiri l’aroma del caffè da secoli, grazie alla sua storia e alle sue numerose industrie del settore. “Trieste è divenuta una delle capitali del caffè grazie alla sua posizione strategica di porto franco, già ai tempi dell’Impero austroungarico”, ha dichiarato, sottolineando il contributo del caffè nella trasformazione della città da piccolo centro a snodo commerciale di rilievo.

L’importanza del caffè per la città è testimoniata dai numerosi locali storici che ancora oggi affascinano turisti e cittadini, mantenendo viva la tradizione.

Una vetrina mondiale per il settore espresso

Organizzata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia tramite la società Aries, in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste e il contributo del Comune di Trieste, la fiera rappresenta una piattaforma di eccellenza per il settore del caffè. Triestespresso Expo offre l’opportunità alle aziende locali di entrare in contatto con i principali player internazionali, favorendo la creazione di nuove sinergie e contribuendo alla crescita dei traffici legati a questa preziosa bevanda.

L’internazionalità dell’evento è stata enfatizzata durante l’inaugurazione: partecipano infatti visitatori provenienti da Paesi come Corea del Sud, India, Etiopia, Germania, Ungheria, e molti altri. Triestespresso Expo conferma così la sua vocazione di punto di riferimento per il mondo del caffè, contribuendo a posizionare Trieste come una capitale globale del settore.

Il futuro del caffè passa da Trieste

Roberti, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e dell’intera Giunta regionale, ha espresso fiducia nel ruolo strategico di Trieste nel futuro del commercio internazionale del caffè. “Questa fiera biennale è una celebrazione della tradizione secolare che lega Trieste al caffè, e rappresenta una grande opportunità per le torrefazioni e le aziende del territorio di crescere e affermarsi a livello globale”.

Con i suoi oltre 48 Paesi partecipanti e una vasta gamma di espositori, Triestespresso Expo si conferma una delle più importanti fiere mondiali dedicate all’espresso, e un’occasione unica per il Friuli-Venezia Giulia di consolidare la propria immagine come hub di eccellenza nel mondo del caffè.

