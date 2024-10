Pordenone torna a brillare sul palcoscenico europeo grazie alle straordinarie performance delle sue atlete di pesistica, Eleni Battistetti e Martina Bomben. Entrambe hanno conquistato la medaglia di bronzo agli European Junior & U23 Championships 2024, tenutisi a Raszyn, in Polonia. Questo risultato non solo rappresenta una conquista personale per le due atlete, ma conferma la forza e la competenza della pesistica friulana anche a livello internazionale.

L’esordio vincente di Eleni Battistetti

A rappresentare l’Italia e a dare il via alle gare è stata Eleni Battistetti, giovane promessa della categoria fino a 49 kg Junior. Nonostante la concorrenza serrata, Eleni è riuscita a distinguersi, portando a casa il bronzo nello slancio, con una prestazione impeccabile. Dopo un primo tentativo a 81 kg, Eleni ha incrementato il peso al terzo tentativo, raggiungendo 83 kg e salendo così sul terzo gradino del podio.

Nel totale sollevato, Eleni ha ottenuto un rispettabile quarto posto con 146 kg, una prestazione che testimonia la sua preparazione e l’impegno costante. In una gara dominata dalla greca Stratoudaki (oro con 153 kg) e seguita dalla britannica Roberts e dalla maltese Lagana, l’atleta friulana ha dimostrato grande tenacia e talento.

Martina Bomben e la miglior gara della carriera

La seconda protagonista di questa trasferta di successo è Martina Bomben, atleta che, nonostante la giovane età, si è già affermata come una delle migliori della sua categoria. Ora tesserata nell’Esercito, Martina ha conquistato un doppio bronzo nella categoria fino a 55 kg Under 23.

Con una prestazione da record, Martina ha eseguito uno strappo di 81 kg e uno slancio di 102 kg, portando il suo totale a 183 kg. Questo traguardo non solo le ha assicurato il terzo posto, ma ha anche rappresentato la migliore prestazione della sua carriera. La competizione è stata molto serrata, con l’ucraina Ivzhenko che ha conquistato l’oro con 192 kg e la turca Alici che ha ottenuto l’argento con 188 kg.

Il Team Italia Fipe: una squadra al servizio degli atleti

Le prestazioni di Battistetti e Bomben sono il risultato di un lavoro di squadra coordinato dal direttore tecnico Sebastiano Corbu e supportato da un team di tecnici di alto livello, tra cui Marco Di Marzio, Luigi Grando, Sergio Mannironi, Gonario Corbu e Alessandro Spinelli. Grazie al loro supporto, gli Azzurri hanno potuto contare su una preparazione ottimale e un’assistenza continua durante le competizioni, fondamentale per gare di questa portata.

Il Team Italia Fipe si è dimostrato ancora una volta una squadra compatta e determinata, in grado di accompagnare i propri atleti verso traguardi ambiziosi.

La pesistica Pordenonese: un modello di eccellenza

Il successo di Eleni Battistetti e Martina Bomben conferma ancora una volta l’eccellenza della pesistica pordenonese. Negli ultimi anni, Pordenone ha visto crescere un vivaio di talenti che si affacciano con successo alla ribalta internazionale. I risultati raggiunti in Polonia dimostrano che il lavoro svolto dai club locali, insieme al sostegno delle istituzioni e alla passione degli atleti, sta producendo risultati importanti.

Uno stimolo per le nuove generazioni

Queste medaglie rappresentano una spinta per le giovani generazioni di atleti friulani, che possono guardare a Eleni e Martina come modelli da seguire. La loro determinazione, la forza di volontà e la capacità di affrontare sfide di alto livello sono valori preziosi, che ispirano i giovani a intraprendere una carriera sportiva con impegno e passione.

I risultati degli Europei di Raszyn sono motivo di orgoglio per Pordenone e per tutto il Friuli Venezia Giulia, una regione che continua a dare lustro allo sport italiano grazie a giovani promesse pronte a fare la differenza

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook