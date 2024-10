Veicoli sempre più vecchi in Friuli-Venezia Giulia: i dati di Facile.it

Secondo un’analisi condotta da Facile.it, l’età media delle auto circolanti in Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto i 12 anni e 8 mesi nel settembre 2024, segnando un incremento del 4,1% rispetto all’anno precedente. Questo dato posiziona la regione al di sopra della media nazionale, che è di 11 anni e 8 mesi. Questi numeri non solo sono indicativi dello stato del parco auto regionale, ma sollevano anche interrogativi su sicurezza e sostenibilità ambientale.

Il primato di Gorizia

Un’analisi più dettagliata a livello provinciale rivela che Gorizia è la provincia con i veicoli più vecchi della regione, con un’età media di 12 anni e 10 mesi. Seguono Pordenone con 12 anni e 9 mesi e Udine a 12 anni e 7 mesi. La provincia di Trieste, invece, si distingue per avere le auto più giovani, con un’età media di 12 anni e 6 mesi. Nonostante questo primato, anche Trieste ha visto un incremento del 3,1% nell’età media delle vetture.

Un aumento generalizzato

Il dato più preoccupante è che, negli ultimi dodici mesi, tutte le province del Friuli-Venezia Giulia hanno registrato un aumento dell’età media dei veicoli. Pordenone, in particolare, ha subito l’incremento più significativo, pari al 4,8%. Questo trend evidenzia un fenomeno più ampio che potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza stradale e sull’ambiente.

Le scelte degli automobilisti

L’incremento dell’età media dei veicoli ha spinto molti automobilisti a considerare l’assicurazione con copertura assistenza stradale. In Friuli-Venezia Giulia, il 38% degli automobilisti ha scelto di integrare la polizza RC auto con tale protezione. Questa scelta è probabilmente motivata dalla consapevolezza che veicoli più anziani possono comportare un maggior rischio di guasti meccanici e incidenti.

RC auto e costi crescenti

Ma come influisce l’età del veicolo sui costi delle assicurazioni? Facile.it ha condotto un’analisi per dimostrare che l’anzianità di una vettura incide notevolmente sul premio per l’RC auto. Ad esempio, per un veicolo con un’età media di 10 anni, il premio medio è di circa 206 euro, cifra che sale a 228 euro per un’auto di 12 anni e raggiunge 284 euro per un veicolo di 14 anni. Questi dati evidenziano un incremento del 38% in quattro anni, rendendo chiaro che le auto più vecchie non solo rappresentano un rischio maggiore, ma comportano anche costi maggiori per gli automobilisti.

