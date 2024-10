FVG e Virginia unite per l’economia con un accordo quinquennale

La Regione Friuli-Venezia Giulia e il Commonwealth della Virginia hanno firmato un accordo internazionale che durerà cinque anni e avrà un rinnovo automatico per un ulteriore quinquennio. L’intesa copre settori chiave come agricoltura, industria, commercio e turismo, puntando a rafforzare le relazioni economiche e culturali tra il Friuli-Venezia Giulia e gli Stati Uniti.

Opportunità per l’internazionalizzazione delle imprese

L’accordo offre un’importante occasione per le imprese friulane interessate a espandersi nei mercati internazionali. Come ha sottolineato il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, questa intesa rappresenta un “passo avanti” per migliorare la competitività delle imprese regionali e aiutarle a identificare nuovi partner commerciali negli Stati Uniti. “È una grande opportunità”, ha affermato Fedriga, “per attrarre investimenti e creare una rete di collaborazioni che beneficerà l’intero territorio”.

Collaborazione nel settore agricolo

Tra le priorità dell’accordo, l’agricoltura gioca un ruolo centrale. Verrà condotta una mappatura degli stakeholder e delle aziende interessate sia in Virginia che in Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di favorire scambi di esperienze e “best practice”. Saranno organizzati webinar e seminari per condividere le specializzazioni di ciascuna regione, promuovendo tecniche innovative e opportunità di collaborazione nel settore agricolo a valore aggiunto.

Industria e commercio: crescita e innovazione

Il settore industriale e commerciale sarà al centro di una collaborazione reciproca. In programma c’è l’identificazione di stakeholder di interesse per avviare scambi di opportunità di sviluppo. Select Friuli-Venezia Giulia, l’agenzia regionale dedicata all’attrazione di investimenti, svolgerà un ruolo strategico: faciliterà i rapporti tra le imprese e fornirà supporto operativo per sostenere l’innovazione e la competitività sul mercato americano.

Turismo: valorizzazione reciproca delle destinazioni

Grazie all’accordo, si apre un capitolo importante anche per il turismo, con azioni volte a promuovere le bellezze naturali e culturali del Friuli-Venezia Giulia negli Stati Uniti. “Ci sarà uno scambio di buone pratiche e la promozione di eventi nei rispettivi territori”, ha spiegato Fedriga. L’obiettivo è incrementare il flusso turistico dalla Virginia, consolidando la presenza della regione sui mercati internazionali e rafforzando la sua immagine come destinazione turistica di qualità.

La firma a Richmond: un evento di rilevanza internazionale

La firma dell’accordo, avvenuta ieri, lunedì 28 ottobre, a Richmond, segna un momento di alto valore simbolico per le relazioni tra il Friuli-Venezia Giulia e la Virginia. All’evento hanno partecipato, oltre a Fedriga e al governatore della Virginia Glenn Youngkin, anche l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, i vertici di Select Friuli-Venezia Giulia e il console generale d’Italia a Philadelphia, Cristina Mele.

Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come le collaborazioni internazionali possano aprire nuove vie di crescita economica e sviluppo sostenibile, consolidando il Friuli-Venezia Giulia come un partner strategico per gli Stati Uniti e promuovendo un’immagine positiva della regione a livello globale.

