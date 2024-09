Imprese USA e FVG, nuove opportunità di investimento e collaborazione

La collaborazione tra il Friuli-Venezia Giulia e USA, tramite il Virginia Small Business Development Center (VA SBDC) sta crescendo sempre di più, offrendo importanti opportunità di espansione per le imprese. Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come il dialogo istituzionale avviato lo scorso anno stia facilitando gli investimenti reciproci tra le due regioni, con un costante scambio di progetti e risorse tra le PMI del Friuli-Venezia Giulia e quelle della Virginia.

Una delegazione americana a Trieste per esplorare nuove partnership

Ieri 23 settembre, una delegazione di sei aziende statunitensi provenienti dalla Virginia, accompagnate dal VA SBDC e dal console generale degli Stati Uniti in Italia Douglass Benning, si trova in Friuli-Venezia Giulia. Questa visita è volta a favorire l’incontro tra le imprese locali e le realtà economiche della Virginia, per esplorare nuove collaborazioni e partnership. La delegazione ha partecipato a un business meeting al Palazzo della Regione di Trieste, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle categorie economiche, dei cluster regionali e del sistema universitario e della ricerca.

Virginia, un partner strategico per l’espansione negli Stati Uniti

Il governatore Fedriga ha sottolineato che la Virginia, con il suo importante porto commerciale e la sua crescente attenzione all’innovazione e alla ricerca tecnologica, può essere un partner strategico per le imprese del Friuli-Venezia Giulia. La collaborazione potrebbe aprire le porte alle aziende regionali per accedere all’ampio mercato statunitense, creando così nuove opportunità di crescita per entrambe le realtà.

Focus su infrastrutture e tecnologie innovative

Durante gli incontri istituzionali, si è discusso dell’importanza di sviluppare infrastrutture moderne e di favorire investimenti nel campo delle tecnologie innovative. Il Friuli-Venezia Giulia ha già messo in atto politiche per ridurre la pressione fiscale e favorire l’insediamento di imprese attraverso un sistema infrastrutturale avanzato. Inoltre, l’adozione di tecnologie all’avanguardia, come la comunicazione quantistica e la cybersicurezza, offre ulteriori attrattive per le aziende internazionali.

Aziende della Virginia presenti all’incontro

Tra le realtà statunitensi presenti, spiccano aziende di settori all’avanguardia come la Netarus-SiteTrax, specializzata in soluzioni di computer vision e intelligenza artificiale per la logistica e la catena di approvvigionamento; la Icarus Medical, che produce tutori personalizzati per il ginocchio; e la Performance Medical Technologies, attiva nello sviluppo di farmaci e tecnologie per la clinical data science.

Il ruolo strategico di Select Fvg

La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso l’agenzia Select Fvg, ha il compito di supportare queste iniziative, facendo da ponte tra le aziende locali e le imprese estere interessate a investire nel territorio. Grazie a questa collaborazione, le imprese della Virginia potranno entrare in contatto con gli stakeholder regionali, con l’obiettivo di costruire relazioni economiche e partnership a lungo termine.

