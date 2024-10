Nuovo recruiting day a San Quirino, 120 opportunità di lavoro

Il Recruiting Day di San Quirino si terrà il prossimo martedì 26 novembre presso il Centro di documentazione e catalogazione della flora e della fauna dei magredi. L’evento, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con Adecco, il Comune di San Quirino, il Cluster metalmeccanica della Regione e il Consorzio NIP di Maniago, offrirà un’importante opportunità lavorativa per i residenti e non solo. Con ben 120 posizioni aperte, sarà un’occasione unica per chi cerca lavoro nel settore produttivo, logistico, tecnico ed educativo-assistenziale.

Aziende partecipanti: 22 realtà alla ricerca di nuovi talenti

Le 22 aziende presenti al Recruiting Day rappresentano eccellenze locali e nazionali, con competenze diversificate che spaziano dalla produzione alla logistica, fino all’area educativa. Tra le partecipanti troviamo nomi noti come Applyca, Armando Cimolai, Cmr, Casagrande, Fonderia Sa.Bi., Recycla, e molte altre. Questa diversità aziendale riflette le numerose opportunità di carriera offerte in vari settori.

Profili richiesti, chi sono i candidati ideali?

Le posizioni aperte coprono vari settori, e i candidati ideali devono possedere competenze specifiche in base alle richieste delle aziende. Figure qualificate sono richieste nelle aree di:

Produzione , con particolare attenzione alle competenze tecniche;

, con particolare attenzione alle competenze tecniche; Logistica , per chi possiede abilità di gestione delle merci e organizzazione;

, per chi possiede abilità di gestione delle merci e organizzazione; Area tecnica , con richiesta di specialisti in manutenzione, ingegneria e supporto tecnico;

, con richiesta di specialisti in manutenzione, ingegneria e supporto tecnico; Area educativa-assistenziale, per chi lavora o è formato per supportare il settore socio-educativo.

Come partecipare, iscrizioni e scadenze

Per chi desidera partecipare, è necessario inviare il curriculum vitae entro il 17 novembre. L’iscrizione può essere effettuata tramite il link dedicato (https://bit.ly/RAFVG2024_RD_SanQuirino) presente nella sezione Eventi del sito della Regione Friuli-Venezia Giulia. La registrazione anticipata consentirà alle aziende di avere un primo quadro sui candidati e facilitare così i colloqui in sede.

