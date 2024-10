Fedriga premiato a New York dalla Foreign Policy Association

New York – Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è stato premiato dalla Foreign Policy Association (FPA) con la prestigiosa Foreign Policy Association Medal per il suo impegno nel rafforzamento delle relazioni internazionali. Questo riconoscimento, consegnato anche al ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno, testimonia il valore delle collaborazioni strategiche tra le democrazie occidentali.

La Foreign Policy Association, voce storica nelle relazioni internazionali

La Foreign Policy Association, una delle più antiche e rispettate organizzazioni americane dedicate alla politica estera, è stata fondata nel 1918 con l’obiettivo di promuovere la comprensione internazionale tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. La FPA riconosce annualmente figure di rilievo che si sono distinte nel campo della diplomazia e delle relazioni internazionali, e quest’anno ha voluto premiare Fedriga durante la prestigiosa FPA Statesman Dinner 2024.

Un impegno per rafforzare le relazioni tra Friuli-Venezia Giulia e Stati Uniti

Nel ricevere il premio, Fedriga ha espresso orgoglio per il riconoscimento ottenuto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le democrazie occidentali non solo in termini economici, ma anche sul piano culturale e sociale. “Sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento perché credo fortemente nella necessità di rinsaldare i legami tra le democrazie occidentali”, ha dichiarato Fedriga, riconoscendo il valore delle “diplomazie parallele”, fondate sui rapporti umani e culturali tra le persone.

Fedriga ha affrontato anche temi di strategia geopolitica, criticando la scelta di affidare a paesi non democratici intere filiere produttive. Ha ribadito come oggi sia fondamentale selezionare partner strategici con cui condividere valori fondamentali, citando gli Stati Uniti come alleati chiave. “Se i rapporti commerciali devono essere liberi e funzionali allo sviluppo dei singoli paesi, dobbiamo aver ben chiaro quali siano i partner strategici”, ha affermato il governatore.

Promozione del Friuli-Venezia Giulia negli USA

Il premio a Fedriga è giunto in concomitanza con una campagna promozionale di PromoTurismoFVG pubblicata sul New York Times, dedicata al mercato americano. L’iniziativa mira a consolidare l’immagine del Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica di rilievo per i visitatori internazionali, dimostrando come la regione si stia affermando sempre più anche su scenari globali.

Un segnale di amicizia tra FVG e USA

Fedriga ha interpretato il premio come “la dimostrazione che stiamo procedendo nella direzione giusta” per il consolidamento dell’amicizia che lega il Friuli-Venezia Giulia agli Stati Uniti e, più in generale, all’Europa. Questo prestigioso riconoscimento rafforza il legame tra la regione e una delle nazioni più influenti al mondo, aprendo nuove prospettive di cooperazione per il futuro.

