Dopo l’incendio che ha colpito il condominio “Ai Mulini” a Cussignacco, Udine, domenica 27 ottobre, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 10mila euro per sostenere gli sfollati. Grazie all’intervento della Protezione civile regionale e al supporto del Comune di Udine, le famiglie, tra cui anziani e bambini, sono state trasferite immediatamente in strutture sicure.

Risorse per 10mila euro e trasferimento immediato

In seguito all’incendio, che ha reso inagibile il condominio “Ai Mulini”, la Regione ha mobilitato fondi per 10mila euro. Questo stanziamento copre le spese di alloggio temporaneo per i residenti sfollati, offrendo una soluzione sicura fino al completamento dei lavori di ripristino dell’immobile. La sistemazione è stata attivata con efficienza dai servizi sociali del Comune di Udine, che hanno individuato strutture ricettive adeguate per accogliere gli sfollati, tra i quali si contano anziani e bambini.

Il supporto della Protezione Civile e delle associazioni locali

L’assessore alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, ha spiegato come il sistema integrato di Protezione civile regionale sia stato attivato immediatamente, coinvolgendo associazioni di volontariato come l’Associazione nazionale alpini e l’Associazione nazionale Carabinieri. Questi gruppi hanno garantito la somministrazione di pasti e assistenza diretta alla popolazione colpita, evidenziando la prontezza del sistema regionale a rispondere rapidamente alle emergenze.

Una risposta pronta alle necessità della comunità

Riccardi ha sottolineato l’importanza del sostegno pubblico in situazioni di emergenza, esprimendo soddisfazione per la tempestività e l’efficacia dell’intervento. “Ancora una volta, la Protezione civile regionale ha saputo rispondere con professionalità e umanità, assicurando agli sfollati una sistemazione dignitosa”. L’episodio dimostra come l’organizzazione e la rapidità di intervento siano cruciali per sostenere i cittadini in momenti critici.

In attesa del ripristino del condominio “Ai Mulini”

Le famiglie resteranno nelle strutture di accoglienza messe a disposizione fino a quando i lavori di ripristino non garantiranno la sicurezza dell’edificio. La Regione ha assicurato che il monitoraggio dell’intervento continuerà fino a completa risoluzione.

