Ponte di Ognissanti, tempo stabile e soleggiato in Friuli-Venezia Giulia

Il ponte di Ognissanti si prospetta all’insegna del bel tempo in Friuli-Venezia Giulia, con giornate soleggiate e temperature miti per la stagione. La presenza della Bora garantirà un’aria fresca e asciutta, perfetta per chi desidera trascorrere il weekend all’aperto, pur prestando attenzione al vento in zona costiera.

Venerdì 1° novembre

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con la possibilità di leggere velature. Dalla serata, soprattutto in bassa pianura e nel Pordenonese, si prevedono foschie e nebbie. Le temperature saranno miti, con valori compresi tra gli 8 e i 24°C nelle zone di pianura e tra i 12 e i 22°C lungo la costa.

Sabato 2 novembre

Per sabato, le foschie o nebbie mattutine saranno ancora presenti nella bassa pianura, in particolare nel Pordenonese, per poi dissolversi e lasciare spazio a un cielo limpido. Dal pomeriggio-sera inizierà a soffiare la Bora sulla costa e sulle aree orientali, con raffiche più intense a Trieste durante la notte. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra 7 e 23°C in pianura e tra 12 e 22°C sulla costa.

Domenica 3 novembre

Domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata, eccezion fatta per alcune nubi basse sul Tarvisiano. La Bora continuerà a soffiare moderatamente sulla costa e nelle zone orientali, raggiungendo raffiche sostenute durante la notte e le prime ore del mattino a Trieste. Le temperature subiranno un calo, con massime tra 14 e 17°C sia in pianura che lungo la costa.

