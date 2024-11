Aperto il bando regionale per tirocini post-universitari a Bruxelles

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha aperto il bando per due tirocini post-universitari presso il suo ufficio di rappresentanza a Bruxelles, proseguendo un percorso di mobilità internazionale avviato con successo venti anni fa. I laureati selezionati, disoccupati e con una buona conoscenza di inglese e francese, avranno l’opportunità di svolgere un’esperienza di sei mesi nelle istituzioni europee, approfondendo le politiche UE e le relazioni internazionali.

Storia di successo della Regione Friuli-Venezia Giulia

Dal 2014, il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima regione italiana ad attivare una rete Eures per favorire la mobilità professionale e accrescere le competenze dei giovani laureati. Con quasi 500 tirocinanti mandati all’estero e un tasso di occupazione del 91,5% per i partecipanti, questa iniziativa ha portato risultati significativi: molti dei beneficiari sono ora professionisti attivi sul territorio regionale, contribuendo allo sviluppo locale con le competenze acquisite all’estero.

Obiettivi del bando “Insieme per l’Europa”

Il nuovo bando, denominato “Insieme per l’Europa“, presentato con l’assessore Alessia Rosolen, mira a offrire un’opportunità unica per i laureati selezionati di entrare nel cuore delle istituzioni europee e sviluppare competenze pratiche in un ambiente multiculturale. Tra gli obiettivi vi è quello di favorire lo scambio culturale e linguistico, consentendo ai partecipanti di comprendere il funzionamento delle politiche UE e di migliorare la loro professionalità internazionale.

Requisiti e scadenze

I tirocini sono riservati a laureati disoccupati che siano correntisti o figli di correntisti della Banca di Credito Cooperativo (Bcc) del Friuli-Venezia Giulia, la quale supporta finanziariamente l’iniziativa assieme a Confcooperative Fvg. È possibile inviare la propria candidatura tramite PEC all’indirizzo friuliveneziagiulia@confcooperative.it entro il 15 novembre.

Esperienze e testimonianze

Durante la presentazione del bando, un ex tirocinante e una tirocinante attuale hanno condiviso le loro esperienze, sottolineando l’impatto positivo di una formazione svolta nel contesto internazionale di Bruxelles. Questo percorso ha permesso loro di crescere sia a livello professionale che personale, arricchendo il loro bagaglio di competenze con esperienze pratiche utili per la carriera futura.

Come partecipare

Il bando “Insieme per l’Europa” rappresenta un’occasione importante per i giovani laureati del Friuli-Venezia Giulia. Chi partecipa a questi tirocini può diventare ambasciatore delle competenze europee, unendo conoscenze accademiche e esperienze internazionali per contribuire attivamente al proprio territorio.

