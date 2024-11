La pineta di Cattinara verrà rasa al suolo: le critiche degli esperti

TRIESTE – La ristrutturazione dell’ospedale Cattinara sta per riprendere, ma non senza polemiche. L’abbattimento della storica pineta, composta da circa 400 alberi, ha suscitato forti reazioni tra ambientalisti e cittadini preoccupati per le conseguenze ambientali.

Un disastro annunciato?

Secondo Walter Zalukar, dell’associazione Costituzione 32, l’eliminazione della pineta rappresenta una minaccia per il territorio. “L’abbattimento degli alberi e la conseguente cementificazione espongono la zona a maggiori rischi di alluvioni,” ha dichiarato Zalukar, richiamando l’attenzione sui recenti disastri in Emilia-Romagna e Valencia.

Le ombre del cambiamento climatico

Durante la presentazione del rapporto sullo stato dell’ambiente, tenutasi a Trieste con il climatologo Luca Mercalli, è stato evidenziato come il consumo di suolo sia uno dei principali fattori che contribuiscono al dissesto idrogeologico. La cementificazione impedisce l’assorbimento naturale delle acque piovane, aumentando il rischio di inondazioni.

Rischi idrogeologici sottovalutati?

Zalukar ha inoltre sollevato dubbi sulla validità delle valutazioni di rischio idrogeologico effettuate in fase di progettazione. “Questi studi risalgono a più di dieci anni fa, un’epoca in cui le catastrofi ambientali legate al clima erano meno frequenti,” ha aggiunto. Un aggiornamento dei dati appare, quindi, necessario per evitare che l’area di Cattinara diventi vulnerabile a disastri futuri.

Un’opera necessaria, ma a che prezzo?

La ristrutturazione dell’ospedale Cattinara è considerata fondamentale per migliorare i servizi sanitari della regione. Tuttavia, l’abbattimento della pineta solleva interrogativi sull’equilibrio tra sviluppo infrastrutturale e salvaguardia ambientale. Il dibattito resta aperto: come bilanciare la necessità di nuove infrastrutture con la protezione del territorio?

La risposta delle istituzioni

Le istituzioni locali, pur riconoscendo l’importanza del tema ambientale, difendono la scelta di procedere con il progetto, sottolineando che il nuovo ospedale offrirà vantaggi significativi per la comunità. Tuttavia, resta il malcontento di chi vede nella distruzione della pineta una perdita irreparabile per il patrimonio naturale del Friuli-Venezia Giulia.

Una riflessione necessaria

L’abbattimento della pineta di Cattinara e la conseguente cementificazione non sono solo una questione locale, ma un esempio emblematico di come lo sviluppo urbano possa entrare in conflitto con la tutela ambientale. In un’epoca di cambiamenti climatici e disastri naturali sempre più frequenti, il tema merita una riflessione più profonda e soluzioni più sostenibili.

