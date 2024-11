Friuli-Venezia Giulia esempio di avanguardia allo Smart City Expo di Barcellona

Il Friuli-Venezia Giulia è protagonista allo Smart City Expo World Congress di Barcellona, il più importante evento mondiale dedicato allo sviluppo delle città intelligenti. Con un’attenzione speciale all’innovazione urbana e alla sicurezza dei cittadini, la regione si presenta come un modello di eccellenza e resilienza.

Friuli-Venezia Giulia e l’eccellenza nell’innovazione urbana

Allo stand regionale curato da Select Friuli-Venezia Giulia, il Friuli-Venezia Giulia si mostra come un sistema integrato di filiere e processi innovativi. La regione si distingue per una concentrazione unica di competenze in campo scientifico e imprenditoriale, proponendo soluzioni moderne che rispondono ai bisogni dei cittadini. Secondo l’assessore Pierpaolo Roberti, le startup sono una risorsa fondamentale per sviluppare nuove tecnologie, specialmente nel campo della sicurezza urbana.

Un omaggio alle vittime di Valencia e Catalogna

Durante l’inaugurazione dello stand, Roberti ha espresso solidarietà verso le popolazioni della Catalogna e della Valencia, colpite da recenti calamità naturali. “Tragedie come queste – ha dichiarato l’assessore – ci spingono a collaborare e a condividere le migliori pratiche in campo urbano, rendendo le città non solo più moderne e verdi, ma anche più sicure e resilienti”.

Networking e collaborazioni internazionali

Nella giornata inaugurale, diversi eventi e presentazioni hanno evidenziato il ruolo attivo della Regione Friuli-Venezia Giulia nell’innovazione urbana. Tra i progetti più importanti, c’è la collaborazione sulle smart cities con municipalità israeliane, dimostrando l’impegno della regione nella cooperazione internazionale.

Smart City e mobilità: il Friuli-Venezia Giulia condivide le sue best practices

In serata, Roberti parteciperà a un incontro organizzato in collaborazione con l’Agenzia italiana per il commercio estero, la Camera di commercio italiana a Barcellona e il Consolato italiano. Questo evento affronterà il tema della mobilità intelligente, con particolare attenzione alle macrotendenze e all’efficacia delle strategie regionali.

