TRIESTE – Sta per giungere al termine una delle mostre più attese dell’anno, “1924-2024. Un secolo di storia dell’Università di Trieste. Immagini e documenti”, che celebra il Centenario dell’Ateneo triestino. L’esposizione, ospitata presso il Bastione Fiorito al Castello di San Giusto, si concluderà domenica 10 novembre. Con una partecipazione che ha già registrato quasi 15.000 visitatori, la mostra ha rappresentato un’importante occasione per riscoprire la storia e l’evoluzione dell’Università di Trieste.

Un evento che celebra il secolo dell’Università di Trieste

Il percorso espositivo è uno dei principali eventi organizzati per festeggiare i 100 anni di attività dell’Ateneo. La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’Università di Trieste, il Sistema Museale di Ateneo (smaTs), il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’Università. Questo evento non solo celebra il passato dell’istituzione, ma funge anche da ponte verso il futuro, mettendo in luce la sua internazionalizzazione e il suo forte legame con il territorio.

Un percorso ricco di storia, architettura e arte

La mostra si articola in quattro sezioni principali, ognuna delle quali offre uno sguardo diverso sulla storia dell’Università, bilanciando elementi storici, architettonici, audiovisivi e artistici. Un’opportunità unica per esplorare il contributo che l’Ateneo ha dato alla città di Trieste e alla cultura accademica in generale.

La sezione storica: il lungo cammino verso l’internazionalizzazione

La prima parte dell’esposizione, curata da Tullia Catalan e Lorenzo Ielen, è dedicata alla storia dell’Università di Trieste. Con una selezione di immagini, documenti e video provenienti dall’Archivio Storico dell’Ateneo e da vari archivi pubblici e privati, la sezione racconta il percorso che ha portato l’Università a diventare un centro di eccellenza internazionale nella ricerca e nelle scienze. Un viaggio nel passato che aiuta a comprendere come l’Ateneo si sia sviluppato e sia diventato un punto di riferimento per la ricerca tecnico-scientifica.

La sezione architettonica: simboli e progetti storici

A cura di Paolo Nicoloso e Marko Pogacnik, la sezione architettonica è dedicata alla progettazione del corpo centrale dell’Università, realizzato nel 1938. Un edificio che non è solo funzionale, ma che porta con sé un forte valore simbolico. I visitatori possono ammirare i disegni originali e le fotografie che raccontano il processo creativo e la complessità progettuale che ha dato vita a uno degli spazi più rappresentativi dell’Università di Trieste.

La sezione audiovisiva: la memoria in movimento

Uno degli aspetti più affascinanti della mostra è la sezione audiovisiva, curata da Massimiliano Spanu e Daniele Terzoli. Al centro di questa parte dell’esposizione spicca il film “Pagine d’Università”, un documentario realizzato nel 1956 dalla regista triestina Anna Gruber. La pellicola, ritrovata nella Biblioteca Civica Attilio Hortis, racconta la vita universitaria e culturale di Trieste degli anni Cinquanta, e costituisce una testimonianza visiva di grande valore. Oltre a questo film, sono esposti altri filmati storici tratti dall’Archivio Storico Istituto Luce e dalla Cineteca del Friuli.

La sezione artistica: un viaggio tra arte e cultura

Infine, la sezione artistica, a cura di Massimo De Grassi e Lorenzo Michelli, espone alcune delle opere più significative che sono state esposte all’Esposizione Nazionale di pittura italiana contemporanea nel 1953, ma anche opere donate in occasione del Centenario. Le opere, oggi conservate nella Pinacoteca del Rettorato, sono un omaggio all’arte e alla cultura che hanno arricchito la vita dell’Università di Trieste nel corso degli anni.

Visite e informazioni utili

La mostra è visitabile fino al 10 novembre dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 17:00, con ingresso incluso nel biglietto per il Castello di San Giusto (intero 6 euro; ridotto 4 euro). Un’occasione unica per immergersi nella storia dell’Ateneo, che sarà accompagnata dalla visita guidata gratuita, prevista per domenica 10 novembre alle 11:00.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti ufficiali dell’Università di Trieste e del Castello di San Giusto.

