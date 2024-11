Ambiente e benessere animale: il report delle attività a Trieste

Questa mattina, giovedì 7 novembre, si è tenuta una conferenza stampa in Sala Giunta per presentare il report sull’attività svolta nei primi dieci mesi del 2024 dal Nucleo di Polizia Ambientale (NPA) e dal Nucleo Guardie Ambientali (NGA) della Polizia Locale di Trieste. All’evento sono intervenuti l’assessore alle Politiche della Sicurezza Cittadina, Caterina De Gavardo, il comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, e altri rappresentanti istituzionali. Si è discusso dei risultati raggiunti e delle sfide affrontate dai due Nuclei, che rappresentano un’importante risorsa per il territorio.

Il ruolo fondamentale del Nucleo Guardie Ambientali

Il Nucleo Guardie Ambientali, nato nel 2021, è composto da Massimo Arseni, Alessandro Beltrami, Marc Giulio e Massimiliano Basanisi. Questi operatori, anche se non armati, rivestono un ruolo chiave nella vigilanza ambientale grazie a compiti specifici di controllo e prevenzione. Coordinati dalla Polizia Locale, si occupano di garantire il rispetto dei regolamenti comunali sull’ambiente, monitorando isole ecologiche, spazi verdi, giardini pubblici e zone di sgambamento per i cani. L’assessore De Gavardo ha spiegato che le guardie ambientali lavorano in abiti civili per osservare con discrezione il territorio e intervenire con efficacia.

“Sono dei veri e propri sensori del territorio”, ha sottolineato l’assessore. Le loro attività comprendono anche il controllo delle deiezioni canine e l’attenzione per i parchi giochi, spesso soggetti ad atti vandalici. Un lavoro che richiede sensibilità e attenzione alle esigenze della cittadinanza, specialmente in una città come Trieste, dove gli spazi verdi urbani sono frequentati da migliaia di cittadini, animali e famiglie.

Le competenze e le azioni del Nucleo di Polizia Ambientale

Dall’altro lato, il Nucleo di Polizia Ambientale (NPA), formato dall’ispettore Alessandro Brescia, dal vicecommissario William Tommasini, e dagli agenti Alessandro Zuliani e Gianluca Bussani, si occupa di problematiche ambientali più complesse, che includono indagini di carattere penale. Anche il NPA collabora spesso con le Guardie Ambientali e interviene in casi di rifiuti abbandonati, maltrattamento e traffico illecito di animali, spesso agendo su impulso della Procura della Repubblica e in collaborazione con altre forze dell’ordine, come la Guardia di Finanza.

Il comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, ha evidenziato l’importanza di incrementare le risorse di questi Nuclei, dato il loro ruolo essenziale per la sicurezza e la tutela ambientale. “Vorremmo fare crescere questi due Nuclei, perché il loro contributo è essenziale per la città”, ha dichiarato Milocchi. In particolare, il NPA, in quanto ente di polizia giudiziaria, lavora anche tramite videosorveglianza e indagini approfondite, ed è impegnato in casi che possono richiedere mesi di investigazione.

Il traffico di animali dall’Est Europa

Uno degli interventi più significativi della Polizia Ambientale di Trieste riguarda il traffico illegale di cani dall’Ungheria e dall’Est Europa. Questa operazione, svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Squadra Mobile, ha permesso di scoprire una rete di traffico illegale e di risalire ai vari responsabili. “Abbiamo identificato circa 70 acquirenti, ignari della truffa, e bloccato un giro di affari illegale di circa 140 mila euro”, ha dichiarato l’ispettore Brescia.

Questa indagine ha portato non solo al sequestro di animali importati senza autorizzazione, ma ha anche messo in luce le reti organizzate che operano in questo settore. Il caso è emblematico delle sfide che i Nuclei devono affrontare per proteggere il benessere animale e contrastare il commercio illegale.

Rifiuti, aree verdi e vandalismi

I due Nuclei operano costantemente anche sul fronte della gestione dei rifiuti e del decoro urbano. Le Guardie Ambientali, in particolare, monitorano le isole ecologiche e i parchi pubblici, mentre effettuano verifiche mirate su segnalazione dei cittadini, in orari a volte straordinari. L’abbandono di deiezioni canine rimane un fenomeno difficile da controllare, poiché avviene spesso di notte, ma le guardie fanno appostamenti mirati per dissuadere comportamenti scorretti.

Arseni, una delle guardie ambientali, ha sottolineato l’importanza delle aree di sgambamento istituite dal Comune per garantire il benessere degli animali e la serenità di chi frequenta i parchi. “Sono zone molto apprezzate dai cittadini,” ha dichiarato, aggiungendo che spesso sono proprio i cittadini a segnalare situazioni di degrado o infrazioni, contribuendo alla cura del territorio.

L’appello alla cittadinanza

Durante la conferenza, il commissario superiore Luciano Momic ha ricordato il valore della collaborazione tra i Nuclei, gli enti comunali e la cittadinanza per affrontare con efficacia le sfide ambientali. “La sensibilità verso il territorio è fondamentale”, ha dichiarato, ringraziando gli operatori per l’impegno e i cittadini per le segnalazioni puntuali che permettono di intervenire con rapidità.

Anche Salvatore Porro, presidente della Sesta Commissione, ha lanciato un appello alla cittadinanza per il rispetto delle norme e la prevenzione dei rischi, con particolare riferimento alla manutenzione del verde privato che si affaccia sulle strade pubbliche. “Invito tutti a rispettare l’articolo 29 del Codice della strada, che impone di tagliare i rami degli alberi che sporgono sulla pubblica via,” ha ricordato Porro.

Una missione condivisa per la sicurezza e la qualità della vita

La conferenza stampa si è conclusa con un chiaro messaggio sull’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Ambientale e dalle Guardie Ambientali di Trieste. L’impegno quotidiano dei due Nuclei rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, che hanno dimostrato di apprezzare questo operato.

IL REPORT 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2024

NPA

Benessere animale

219 interventi (181 di carattere amministrativo e 38 di carattere penale)

+ 2 sequestri

Tutela del verde

65 interventi (58 di carattere amministrativo e 7 di carattere penale)

Gestione dei rifiuti

210 interventi (95 di carattere amministrativo e 115 di carattere penale)

+ 10 confische di autocarri sottoposti a sequestro preventivo penale a seguito di indagini

Emissione odori e disturbo quiete pubblica

107 interventi (77 di carattere amministrativo e 30 di carattere penale)

Attività amministrative

94 sanzioni per mancata iscrizione all’Anagrafe Canina

NGA

Sanzioni amministrative

37 sanzioni per cani senza guinzaglio o senza idonei dispositivi per la pulizia

420 sanzioni al Regolamento per la gestione dei rifiuti

Altre attività d’iniziativa o su richiesta della Sala operativa

161 segnalazioni evase

1348 sopralluoghi effettuati

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook