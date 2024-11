Pordenone, mercoledì 6 novembre. Ha preso il via alla Fiera di Pordenone la due giorni del progetto 4SafetyFVG, evento dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza stradale e sulle opportunità professionali nel mondo del Motorsport. Organizzato grazie al supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia e all’impegno dell’Automobile Club Pordenone, il campus ha visto una grande partecipazione nella sua giornata inaugurale, richiamando migliaia di visitatori a “Punto d’Incontro”.

Giovani e sicurezza stradale: un tema centrale

Il progetto 4SafetyFVG nasce per avvicinare gli adolescenti a un tema di primaria importanza: la sicurezza stradale. A sottolineare la rilevanza dell’iniziativa, l’Assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha promosso l’evento per sensibilizzare i giovani attraverso esperienze dirette e coinvolgenti. Il campus ha proposto incontri e workshop come “Vivi la sicurezza con i protagonisti del Motorsport” e “Lavoro e professioni del Motorsport”, suscitando entusiasmo e interesse tra i partecipanti.

Ivan Capelli: “La sicurezza inizia a velocità zero”

Tra i nomi più attesi della manifestazione, Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1 e commentatore sportivo, che ha esordito con un messaggio chiaro: “La sicurezza inizia a velocità zero, ovvero prima ancora di salire in macchina”. Durante il suo intervento, Capelli ha spiegato l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida, una lezione fondamentale per i giovani che si affacciano all’uso dell’auto e alle regole stradali. La sua presenza ha catturato l’attenzione dei presenti, sottolineando il valore dei corsi di guida sicura.

Le professioni nel Motorsport: opportunità e competenze

Il progetto 4SafetyFVG non si limita a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale, ma li invita anche a esplorare il mondo delle professioni legate al Motorsport. Come ha spiegato l’ingegnere di Formula 1 Giancarlo Bruno, le possibilità professionali nel settore sono molteplici e in costante crescita, grazie all’evoluzione della tecnologia. “Oggi ci sono una serie di opportunità incredibili,” ha dichiarato Bruno, “per chi ha passione e professionalità”. La testimonianza di Vittoria Iacopini, giovanissima ingegnere di pista, ha ulteriormente ispirato i partecipanti, dimostrando che questo mondo offre spazio anche alle nuove generazioni e alle donne.

Informazione e sicurezza: l’importanza della comunicazione stradale

Presente all’evento anche Davide Santirocchi, giornalista di Rai Isoradio e voce esperta in viabilità, che ha sottolineato il valore dell’informazione tempestiva sulla sicurezza stradale. “L’informazione sulla viabilità è fondamentale,” ha detto Santirocchi, spiegando che fornire ai cittadini notizie aggiornate sulle condizioni del traffico e sui comportamenti da seguire può contribuire a rendere le strade più sicure per tutti.

I simulatori di guida: un’esperienza realistica e formativa

Grande interesse hanno suscitato i simulatori di guida Formula 1 e Rally presenti all’interno del campus. I giovani visitatori hanno potuto mettersi alla prova in un ambiente sicuro e controllato, sperimentando l’emozione e la complessità di una guida professionale. Questa esperienza è stata non solo divertente, ma anche educativa, permettendo ai partecipanti di comprendere la necessità di mantenere il controllo e l’attenzione al volante.

Oggi si replica: nuovi incontri e workshop in programma

La due giorni di 4SafetyFVG non si ferma qui. Oggi, Giovedì 7 novembre è in programma una nuova serie di incontri e workshop, con inizio alle 9:30, che proseguiranno per tutta la giornata presso la Fiera di Pordenone. Anche per domani sono attese numerose presenze, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani in un percorso di crescita responsabile e consapevole. Tutte le novità e gli aggiornamenti sull’evento sono disponibili sui canali social dell’AC Pordenone e sul sito ufficiale.

