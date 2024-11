Confcommercio 50&Più Udine ha celebrato la dedizione e l’eccellenza del commercio locale premiando 27 figure professionali che da anni rappresentano un punto di riferimento per le comunità friulane. Nel Salone del Parlamento del Castello di Udine si è svolta una cerimonia ricca di emozione, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di spicco della regione, sottolineando così l’importanza sociale di questi piccoli imprenditori.

Riconoscimento a passione e professionalità

L’iniziativa, giunta alla sua ennesima edizione, è promossa dal 1975 dall’associazione 50&Più, un gruppo che, all’interno del sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, si dedica a valorizzare la promozione sociale della terza età. Il riconoscimento ai “Maestri del Commercio” è assegnato a coloro che, con passione e determinazione, hanno sostenuto il territorio per decenni, svolgendo un ruolo che va ben oltre il mero aspetto economico: i piccoli negozi e i locali pubblici rappresentano luoghi di aggregazione e un’importante presenza per i piccoli centri, come ha ricordato Giovanni Da Pozzo, presidente provinciale di Confcommercio Udine e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Da Pozzo: “Un capitale umano di cui essere orgogliosi”

Durante il suo intervento, Giovanni Da Pozzo ha sottolineato come queste figure siano essenziali per la comunità e rappresentino un capitale umano, economico e sociale inestimabile. “Persone che presidiano il territorio e svolgono un ruolo di prossimità indispensabile”, ha affermato, evidenziando anche le sfide affrontate da questi imprenditori nel corso degli anni, tra cui le recenti difficoltà legate alla pandemia. Questo riconoscimento è un omaggio a chi ha saputo superare con determinazione le sfide di ogni periodo storico, facendo del commercio una vera e propria missione a sostegno della comunità.

La Cerimonia: valori e storie di una vita nel commercio

Alla cerimonia erano presenti molte autorità locali, tra cui l’assessore regionale alla Salute e Protezione Sociale Riccardo Riccardi, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il docente universitario Silvio Brusaferro, e il vicepresidente vicario della 50&Più nazionale Sebastiano Casu. Guido De Michielis, presidente della 50&Più Udine, ha sottolineato che questo evento rappresenta una giornata di festa “che rinsalda appartenenze e legami con la comunità”. Un riconoscimento a chi da anni contribuisce al tessuto sociale e al benessere dei piccoli centri.

Le Aquile d’argento, d’oro e di diamante

Durante la cerimonia sono stati consegnati tre diversi livelli di riconoscimento: l’Aquila d’argento per oltre 25 anni di attività, l’Aquila d’oro per oltre 40 anni e l’Aquila di diamante per oltre 50 anni di carriera. Tra i premiati con l’Aquila di diamante figurano imprenditori provenienti da diverse aree della provincia di Udine, tra cui Cristina Andretta di Lignano, Ruggero Budai di Palmanova, Bianca Casasola di San Daniele e Luigi Gini di Lignano. Anche le Aquile d’oro e d’argento hanno celebrato figure storiche del commercio locale, come Orietta Boldarin di Latisana, Ivana Giacinto di Latisana e Anna Maria Grattoni di Pavia di Udine.

Un patrimonio da valorizzare

Questi premi sono il simbolo di una continuità che non può essere dispersa. Confcommercio Udine, con questa iniziativa, non solo valorizza l’impegno e la dedizione di chi ha costruito il proprio futuro e quello della propria comunità nel settore del commercio, ma invita le nuove generazioni a considerare il valore di queste piccole grandi storie. Il commercio locale, come sottolineato durante l’evento, rappresenta un elemento fondamentale per mantenere viva l’identità dei piccoli centri, costruendo ogni giorno legami e offrendo servizi essenziali alla popolazione.

