“Cantieri aperti”: il futuro della navalmeccanica italiana raccontato da Fincantieri

Ieri mattina, giovedì 7 novembre, a Monfalcone si è tenuta la prima tappa del roadshow aziendale di Fincantieri, intitolato “Cantieri aperti, vista sul futuro”. L’evento ha attirato figure istituzionali di rilievo, tra cui il Sindaco Roberto Dipiazza, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, e rappresentanti regionali come l’Assessore Fabio Scoccimarro. Lo scopo della giornata è stato di offrire una panoramica sulle strategie aziendali e sulle nuove tecnologie che Fincantieri intende introdurre per rafforzare la cantieristica italiana.

L’orgoglio del sindaco Dipiazza per l’eccellenza di Fincantieri

Durante l’incontro, il sindaco Roberto Dipiazza ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, descrivendola come un’occasione che valorizza il ruolo di Fincantieri sia a livello locale che internazionale. “Oggi a Monfalcone ho visto un’iniziativa molto bella, che ha aumentato ulteriormente l’orgoglio di avere in Italia e nella nostra regione un’eccellenza straordinaria come Fincantieri,” ha dichiarato Dipiazza. Il sindaco ha sottolineato l’importanza della giornata, che ha permesso di discutere di temi cruciali come sviluppo sostenibile, sicurezza sul lavoro e politiche di welfare.

Dialogo istituzionale e progetti di crescita

Oltre al sindaco, erano presenti anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Dipiazza ha avuto modo di confrontarsi con loro su diverse questioni rilevanti per Monfalcone e per la cantieristica italiana. Gli incontri istituzionali sono stati un’occasione per evidenziare le esigenze del territorio e proporre soluzioni per incentivare la crescita occupazionale e industriale.

Innovazione tecnologica e formazione: i piani di Fincantieri

La mattinata è stata arricchita dagli interventi dei vertici aziendali di Fincantieri. Cristiano Bazzara, direttore dello stabilimento di Monfalcone, ha illustrato le nuove tecnologie adottate nei cantieri, sottolineando come l’azienda stia investendo in robotica, intelligenza artificiale e automazione per aumentare la competitività della navalmeccanica italiana. Da parte sua, Luciano Sale, responsabile delle Risorse Umane, ha spiegato il progetto “Maestri del Mare”, volto alla formazione e all’assunzione di operai specializzati.

Un impegno per il welfare aziendale e l’inclusione

Fincantieri ha anche ribadito il suo impegno per il benessere dei lavoratori. Sale ha presentato iniziative di welfare aziendale e programmi per favorire l’integrazione di lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, in linea con il Piano Mattei. Grazie a queste misure, Fincantieri intende non solo migliorare l’ambiente di lavoro ma anche garantire un’inclusività sempre maggiore.

La voce delle istituzioni regionali e nazionali

A portare il saluto della Regione Friuli-Venezia Giulia è stato l’Assessore Fabio Scoccimarro, che ha ribadito il supporto dell’amministrazione regionale al progetto di Fincantieri. La giornata si è conclusa con l’intervento del Ministro Piantedosi, che ha apprezzato l’impegno di Fincantieri nel voler rendere più trasparente il settore e nel voler continuare a potenziare la sicurezza nei cantieri.

Prossime tappe: un roadshow itinerante in tutta Italia

Dopo Monfalcone, il progetto “Cantieri aperti, vista sul futuro” proseguirà nei prossimi mesi toccando altri stabilimenti Fincantieri in tutta Italia. Questo roadshow rappresenta un’occasione importante per mostrare al pubblico e alle istituzioni il lavoro svolto da Fincantieri, l’unica azienda al mondo attiva in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia.