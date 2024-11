UDINE – È aperto a tutti il laboratorio di tessitura creativa (fiber art) che si terrà presso l’Università della Terza Età di Udine, una straordinaria occasione per esplorare il mondo del design tessile attraverso un approccio pratico e collaborativo. Il progetto è organizzato dal Museo del Design del Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con l’Università della Terza Età P. Naliato, l’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo e l’associazione Noi dell’Arte.

Un percorso artistico inclusivo e accessibile

Questo workshop non richiede conoscenze pregresse, ed è quindi accessibile a chiunque voglia cimentarsi nell’arte della tessitura. Grazie all’uso di materiali di recupero e alla guida esperta degli organizzatori, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio creativo dove esploreranno nuove tecniche, indipendentemente dal livello di esperienza. Un approccio libero e informale che permette a ciascuno di esprimere la propria creatività, a partire da materiali semplici e di uso quotidiano.

Date e iscrizioni

Il laboratorio si svolgerà in due incontri: il primo appuntamento è previsto per mercoledì 20 novembre, dalle 14:45 alle 16:00, presso la sede UTE di Paderno (Udine), per una breve introduzione teorica e pratica. Il workshop principale, invece, si terrà martedì 26 novembre dalle 15:00 alle 19:00, sempre presso l’UTE. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, telefonando al numero 0432-1721619. I posti sono limitati, quindi gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare in anticipo.

Tessitura come simbolo di inclusività e unità

L’obiettivo del laboratorio non è solo creare singole opere, ma sviluppare un lavoro collettivo che sarà presentato alla Gorizia Design Week nel 2025, evento che celebrerà Nova Gorica e Gorizia come Capitali Europee della Cultura. In questo contesto, il gesto della tessitura acquista un significato speciale: un’arte capace di simbolizzare l’unione tra popoli e culture divise da confini, ma legate da una comune aspirazione alla coesione e alla collaborazione.

Il tessuto diventa così metafora di inclusività: ogni partecipante contribuisce con il proprio lavoro all’opera finale, intrecciando fili che rappresentano persone, storie e tradizioni diverse. Un’iniziativa che, per il valore simbolico e pratico, intende trasmettere messaggi di unità e rispetto reciproco.

Un’opportunità di espressione sostenibile

In linea con le tematiche ambientali e di sostenibilità, il laboratorio fa uso di materiali riciclati, dimostrando come anche scarti e rimanenze possano avere una nuova vita attraverso il design. Il workshop incoraggia così una riflessione profonda sul riuso e il rispetto per le risorse, elementi centrali per la creazione di un futuro più sostenibile. La scelta dei materiali di recupero, inoltre, stimola la fantasia e la creatività dei partecipanti, portandoli a immaginare soluzioni innovative.

Coinvolgimento delle nuove generazioni

Tra i promotori dell’iniziativa vi è anche l’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo, a conferma di come l’evento punti a coinvolgere tutte le generazioni, dai giovani agli adulti, fino agli anziani. Questa sinergia tra diverse fasce d’età vuole promuovere una comunicazione intergenerazionale, dove l’esperienza degli adulti si intreccia con la freschezza e l’entusiasmo dei giovani, creando un ambiente di apprendimento e collaborazione reciproca.

L’arte della tessitura, quindi, diventa un potente strumento per avvicinare giovani e anziani, in un contesto che promuove la condivisione delle conoscenze e delle esperienze.

Verso la Gorizia Design Week 2025

L’opera finale creata durante il laboratorio verrà esposta alla Gorizia Design Week 2025, un evento di grande rilevanza per l’intera Regione Friuli-Venezia Giulia. Con il sostegno della Regione, questa manifestazione rappresenta una vetrina importante per l’arte, il design e la cultura, e permetterà di mettere in luce i lavori dei partecipanti al laboratorio, valorizzandone l’impegno e la creatività.

Il laboratorio di tessitura creativa all’Università della Terza Età di Udine si presenta quindi come una grande occasione di crescita culturale, un’opportunità per lasciare un’impronta tangibile nell’ambito della Capitale Europea della Cultura.

