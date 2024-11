Andy Warhol e Robbie Williams protagonisti in Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia è pronto a fare il suo ingresso tra le grandi mete culturali e artistiche del 2025 grazie alla prestigiosa iniziativa GO! 2025, Capitale europea della cultura. La regione si prepara infatti ad accogliere due appuntamenti di primissimo piano che arricchiranno l’offerta culturale del territorio: la mostra dedicata ad Andy Warhol a Gorizia e il concerto di Robbie Williams a Trieste.

Questi eventi sono stati annunciati dal governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative nel panorama europeo.

Andy Warhol a Palazzo Attems Petzenstein

Dal 20 dicembre 2024 al 4 maggio 2025, Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia sarà il palcoscenico di una straordinaria mostra dedicata a Andy Warhol, uno degli artisti più influenti del XX secolo. L’esposizione, intitolata “Andy Warhol. Beyond Borders”, offrirà ai visitatori un viaggio unico attraverso la carriera e la vita del padre della Pop Art.

Questa mostra rientra nel programma di GO! 2025 e presenta decine di opere originali, installazioni multimediali e fotografie d’autore che esplorano le varie fasi artistiche di Warhol. Per tutti gli appassionati d’arte e cultura, si tratta di un’occasione imperdibile per ammirare da vicino l’arte iconica di Warhol e comprendere l’impatto che ha avuto sul mondo contemporaneo.

Come ha dichiarato Fedriga, “Inserire nel caleidoscopico calendario di iniziative di GO! 2025 un evento della portata della mostra ‘Andy Warhol. Beyond Borders’ conferma l’importanza del Friuli-Venezia Giulia nel panorama culturale europeo”. Un’opportunità per il pubblico locale e internazionale di apprezzare una mostra di altissimo livello, portando attenzione e prestigio alla regione.

Concerto di Robbie Williams a Trieste

A completare la programmazione, il 17 luglio 2025 lo Stadio Nereo Rocco di Trieste ospiterà l’unica tappa italiana del tour di Robbie Williams, icona mondiale della musica pop e rock. Il concerto è parte del programma GO!2025&Friends, promosso da PromoTurismoFVG, che ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale della Capitale europea della cultura.

Per la regione, si tratta di un evento di assoluto rilievo, che attirerà un pubblico di fan da tutta Italia e non solo. La collaborazione tra la Regione, il Comune di Trieste, FVG Music Live e VignaPR è stata determinante per portare a Trieste una star del calibro di Williams, consolidando il ruolo della città come centro di richiamo per eventi internazionali.

Fedriga ha dichiarato in merito: “Siamo entusiasti di ospitare un evento di questa portata a Trieste, che arricchisce ulteriormente il programma di GO!2025&Friends. Il concerto rappresenta non solo una serata memorabile di musica, ma anche un’opportunità per promuovere le eccellenze della nostra regione”.

GO! 2025: un programma per valorizzare il Friuli-Venezia Giulia

L’iniziativa GO! 2025 si propone di valorizzare il Friuli-Venezia Giulia e il suo territorio, promuovendo eventi culturali, artistici e musicali di rilevanza internazionale. In collaborazione con la Slovenia, questo programma rappresenta un ponte tra due culture, e porterà nella regione un flusso di turisti e visitatori attratti da un’offerta culturale unica nel suo genere.

La presenza di Warhol e Robbie Williams, simboli della Pop Art e della musica pop, darà un contributo significativo per consolidare l’immagine del Friuli-Venezia Giulia come una destinazione d’eccellenza nel panorama europeo, rendendo questo territorio un punto di riferimento per gli appassionati d’arte e musica.

L’importanza di GO!2025&Friends per la regione

Il programma GO!2025&Friends arricchisce l’offerta culturale della Capitale europea della cultura, estendendo gli eventi oltre Gorizia e Nova Gorica, e coinvolgendo attivamente altre città e comunità. Grazie a questa sinergia, l’intera regione potrà beneficiare di un aumento della visibilità internazionale, del flusso turistico e delle opportunità economiche che eventi di tale rilevanza comportano.

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara dunque a vivere un anno di grandi eventi, dove arte, musica e cultura si intrecciano per creare un’esperienza unica e memorabile per tutti i partecipanti e visitatori.

