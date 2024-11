Campionati nazionali di boxe 2025, Trieste in corsa per ospitare l’evento

La città di Trieste si candida per ospitare i Campionati nazionali dilettanti di boxe del 2025, un evento di grande prestigio che potrebbe dare impulso alla tradizione pugilistica locale e consolidare il ruolo della città come centro sportivo di rilievo nazionale. L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha recentemente partecipato alla settima edizione di “Boxe a Montedoro”, dove si sono svolte le fasi regionali dei Campionati italiani élite, e ha ribadito l’importanza di questo evento come anteprima di ciò che potrebbe avvenire l’anno prossimo.

La tradizione pugilistica triestina e la candidatura per i campionati nazionali

Trieste vanta una lunga tradizione nel pugilato, con figure di spicco come Nino Benvenuti, leggendario campione che ha portato il nome della città nel mondo. La candidatura per i Campionati 2025 rappresenta un’opportunità di dare visibilità a una scuola di boxe che ha prodotto atleti di livello internazionale. Come ha evidenziato Scoccimarro, la passione per il pugilato è un valore che si tramanda di generazione in generazione, grazie a famiglie come i Battimelli, che da sempre sostengono e promuovono questo sport.

Dietro la candidatura c’è il lavoro dell’Associazione sportiva Trieste Pugilato, la quale ha dimostrato negli anni un alto livello di competenza organizzativa. L’associazione è da tempo impegnata nella promozione del pugilato a livello locale e nazionale, e il suo impegno è stato riconosciuto dall’assessore Scoccimarro, che ha lodato il loro operato durante l’evento al Montedoro.

Un trampolino verso le Olimpiadi

I Campionati nazionali di boxe 2025 sono una tappa cruciale nel processo di selezione per la rappresentativa italiana che parteciperà alle Olimpiadi future. La candidatura di Trieste quindi non rappresenta solo un’opportunità per la città, ma anche un passo importante per il pugilato italiano. Se approvata, la manifestazione attirerebbe a Trieste atleti da tutta Italia, creando un’occasione di confronto e crescita per i pugili locali.

Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia è essenziale per il successo di questa candidatura. Scoccimarro ha infatti sottolineato come il coinvolgimento delle istituzioni possa dare maggior peso all’evento, promuovendo il pugilato non solo come sport, ma anche come veicolo di valori sociali e formativi per i giovani.

