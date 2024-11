Venerdì 15 novembre, il teatro Capitol di Pordenone ospita un nuovo appuntamento della XX edizione della rassegna “La Scena delle donne”, un ciclo di spettacoli che celebra il teatro al femminile. Protagonista di questa serata sarà Antonella Questa, una delle attrici più apprezzate del panorama teatrale italiano, che porta in scena lo spettacolo “Svergognata”. La performance, diretta da Francesco Brandi, è anche un’opera scritta dalla stessa Questa, che affronta temi di grande attualità legati all’immagine sociale e alla condizione della donna.

Lo spettacolo: tra giudizio sociale e ricerca della propria identità

“Svergognata” è una riflessione profonda sul giudizio degli altri e sul peso che esso ha nella vita quotidiana di una donna. L’opera si concentra sul tema dell’approvazione sociale, una costante nella vita delle donne, che spesso si trovano a confrontarsi con un sistema che impone loro modelli estetici e comportamentali difficili da raggiungere. La protagonista, una donna che ha sempre vissuto sotto l’influenza di queste pressioni, scopre una serie di messaggi compromettenti sul cellulare del marito, che la costringono a rivedere completamente la sua vita e il suo modo di pensare.

La crisi dell’immagine e il confronto con la “svergognata”

L’elemento centrale del racconto è il momento in cui la protagonista, in crisi per il tradimento del marito, si trova a fare i conti con una parte di sé che non aveva mai veramente esplorato. “Svergognata” non è solo un termine denigratorio, ma diventa un concetto liberatorio che permette alla protagonista di scoprire la propria autenticità. In un incontro casuale con una “vera” svergognata, la donna trova una nuova visione di sé stessa, che la porta a recuperare la propria dignità e a ribaltare completamente il modo in cui si è sempre percepita. L’opera non solo parla delle donne, ma invita il pubblico a riflettere su quanto lo sguardo degli altri possa condizionare le nostre scelte e identità.

Tematiche universali e riflessioni profonde

Il testo di Antonella Questa si distacca dalla semplice narrazione di una vicenda personale per abbracciare tematiche universali, come il bisogno di accettazione, la schiavitù dell’immagine e il senso di colpa che accompagna molte scelte. “Svergognata” è un monologo che sa parlare a tutte le donne, ma anche agli uomini, invitandoli a riflettere sulla società in cui viviamo e sulle sue aspettative.

Le coreografie di Magali B., della compagnia Cie Madeleine&Alfred, e il disegno luci di Erika Borella aggiungono una componente visiva che completa l’emozionalità della performance. La scena, infatti, non è solo un luogo di parole, ma diventa un vero e proprio veicolo di emozioni attraverso la danza e l’illuminazione, che aiutano a trasmettere il conflitto interiore della protagonista.

Dettagli sull’evento e modalità di acquisto dei biglietti

L’appuntamento con Antonella Questa e lo spettacolo “Svergognata” è fissato per venerdì 15 novembre alle 21.00 presso il Teatro Capitol di Pordenone. I biglietti sono già disponibili sul sito web della Compagnia di Arti&Mestieri e possono essere acquistati direttamente online o presso la segreteria della compagnia (Largo Cervignano 71, Pordenone) dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00.

I prezzi per il biglietto d’ingresso sono i seguenti:

Ingresso intero : €15

: €15 Ridotto (associati, studenti under 25, carta argento): €10

(associati, studenti under 25, carta argento): €10 Extra ridotto (persone con disabilità): €5

