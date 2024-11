Taglio del nastro per il Liceo Marinelli di Udine, conclusi i lavori per sicurezza e innovazione

UDINE – Il Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” ha celebrato la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza con una cerimonia ufficiale. L’assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, ha presieduto l’evento, evidenziando l’importanza del progetto, che ha visto un investimento di oltre 5,7 milioni di euro per garantire la sicurezza e migliorare la qualità degli spazi didattici.

Tempistiche e realizzazione dell’opera

I lavori sono stati completati senza interferire con l’attività didattica grazie alla realizzazione di una “scuola polmone” temporanea, che ha consentito di continuare le lezioni in via Aspromonte. L’Ente di Decentramento Regionale (Edr) di Udine ha seguito la progettazione e la realizzazione del progetto, riuscendo a terminare i lavori entro la fine di agosto, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025.

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il direttore generale di Edr Udine, Ida Valent, la dirigente scolastica Elisabetta Falasca e il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, insieme a docenti e studenti. Questa partecipazione ha rappresentato un segno tangibile dell’importanza attribuita all’iniziativa, che garantisce a 650 studenti un ambiente educativo moderno e sicuro.

Sicurezza e adeguamento antisismico

L’intervento di adeguamento sismico è stato centrale nel progetto, sottolineando il valore simbolico dell’opera in vista del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, evento che cambiò profondamente il Friuli. Con la consegna di una scuola antisismica, il Liceo Marinelli rappresenta oggi un esempio di come le infrastrutture scolastiche possano essere luoghi sicuri e resilienti, pronti a fronteggiare eventi futuri.

Nuovi spazi didattici, comfort moderno ed efficienza energetica

Oltre alla sicurezza, il progetto ha incluso una ristrutturazione degli ambienti per offrire maggiore comfort e funzionalità. Gli studenti ora hanno a disposizione un’aula immersiva e nuovi spazi didattici nel seminterrato, mentre il sistema di illuminazione modulabile permette di creare ambienti di studio più confortevoli e personalizzati.

Un ulteriore obiettivo dell’intervento è stato il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, grazie all’impiego di soluzioni sostenibili che ridurranno i consumi e le emissioni. Il Liceo Marinelli si distingue quindi come una scuola all’avanguardia, che rispetta l’ambiente e si pone come modello per altre istituzioni educative.

Connettività e innovazione tecnologica per una scuola orientata al futuro

La cablatura per la connessione internet è stata un’innovazione significativa per il liceo, trasformandolo in un edificio moderno e adatto alle nuove esigenze di apprendimento digitale. Grazie alle tecnologie avanzate, studenti e insegnanti possono usufruire di una connessione rapida e stabile, migliorando la qualità dell’insegnamento e facilitando l’accesso a risorse didattiche digitali.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook